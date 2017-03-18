Додано: Вів 07 вер, 2021 21:56

adeges написав: Прохожий написав: zРадио написав: Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга. Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?

когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?

в середине сентября2008го?

сказочники бгг))) ТОГДА это когда?когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?в середине сентября2008го?сказочники бгг)))



Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день. Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.

для того чтобы обсудить рост курса в 2008 и соответствующее падение недвиги из-за мирового кризиса (и кризиса в наших головах, в том числе) - надо обязательно выкладывать графики дневные движения наличного курса гривны?)) А почему не почасовые, в разрезе дня?)) Разговор же был о глобальном тренде и о том, что благодаря этому форуму, а не казначейству банка, в котором я работал, я успел вложиться почти на минимумах. Полностью вышел из гривны- за что формучанам огромное спасибо. Но нашлись флудисты, наподобие Прохожего, которые дое...сь до каких-то неточностей в датах и начали накидывать Г на вентилятор. Ну у них это в роду, как посмотрю. ЗЫ- то что ты запомнил так точно ЗАВЕТНУЮ дату твоего вхождения в вечно конвертируемый, события, которое было АЖ 13 лет назад .....- ну...или у тебя память математическая- честь и хвала, либо эта дата была для тебя сродни взятию Берлина или Бастилии (смотря откуда родом)и "ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ" или "Марсельеза" соответственно-тогда сорри, ты все близко воспринимаешь к сердцу, и не надо так- долго не протянешь, ведь у нас еще много интересного впереди с нашим курсом)))) Как там у Пушкина-О сколько нам открытий чудныхГотовят просвещенья духИ Опыт, сын ошибок трудных,И Гений, парадоксов другДержись, в общем)))