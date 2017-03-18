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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8483848484858486

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 78
1. Не вище 900
13%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
14%
11
6. 1401 - 1500
19%
15
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
8
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:33

  change_pm написав:Якщо тебе визначать резидентом, будь-ласка відкашляй 1.5% ))) і в договорах про подвійне оподаткування про ВЗ нічого немає, бо він не податок на доходи, а окремий збір.

Тому, якщо дійсно зібрались "прорєдіть ряди" уклоністов, то треба готуватись усім, навіть, ККЦ )))


Ну ладно заплачу. Это же на благо своей страны. К тому, что собственность обязывает и надо платить налоги я привык давно. Военный сбор платил при покупке квартиры и машины. Летом заплатил только налог на землю, а до моей недвижимости загребущие руки государства так еще и не дошли ... Тем более это местный налог, а это наш благоустрий, который нам всем нужен. Военный сбор на войну с русской гадиной, тоже дело архиважное.
Заплатим все, что должны. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:41

  adeges написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))


Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.

тут "экспертов" через одного
только вот Я лично это время помню в отличии от них
вы так понимаю тоже)

апд
в декабре наливал страждущим ПА9,8 покупал "воздух над котлованом")
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 21:56

  adeges написав:
  Прохожий написав:
  zРадио написав:Я тогда на всю гривну набрал евро по 6,3. Не скажу, что действовать трезво - скорее в состоянии испуга.

ТОГДА это когда?
когда гадкий летчик бакс ПА8-9 во сне видел?
в середине сентября2008го?
сказочники бгг)))


Да уж. На этом сайте - детальная ежедневная статистика наличных курсов за последние 15 лет. Курс плавно спускался от 5.05 до 5.9 в середине ноября 2008, а потом уже полетел. Я покупал по 5.973 19 ноября, но уже под 3-х месячный депозит, но без комиссии 5%, которую ввели все банки как раз в этот день.

для того чтобы обсудить рост курса в 2008 и соответствующее падение недвиги из-за мирового кризиса (и кризиса в наших головах, в том числе) - надо обязательно выкладывать графики дневные движения наличного курса гривны?)) А почему не почасовые, в разрезе дня?)) Разговор же был о глобальном тренде и о том, что благодаря этому форуму, а не казначейству банка, в котором я работал, я успел вложиться почти на минимумах. Полностью вышел из гривны- за что формучанам огромное спасибо. Но нашлись флудисты, наподобие Прохожего, которые дое...сь до каких-то неточностей в датах и начали накидывать Г на вентилятор. Ну у них это в роду, как посмотрю. ЗЫ- то что ты запомнил так точно ЗАВЕТНУЮ дату твоего вхождения в вечно конвертируемый, события, которое было АЖ 13 лет назад .....- ну...или у тебя память математическая- честь и хвала, либо эта дата была для тебя сродни взятию Берлина или Бастилии (смотря откуда родом)и "ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ" или "Марсельеза" соответственно-тогда сорри, ты все близко воспринимаешь к сердцу, и не надо так- долго не протянешь, ведь у нас еще много интересного впереди с нашим курсом)))) Как там у Пушкина-
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудных,
И Гений, парадоксов друг

Держись, в общем)))
Востаннє редагувалось GADFLY в Вів 07 вер, 2021 23:10, всього редагувалось 3 разів.
GADFLY
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 22:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:та согласен с 01.09 уже стартанули парапланировать


Я прогнозировал с 1.10. Но можешь считать как тебе удобно. Все-равно интервал - до месяца предугадать невозможно


МХЗ(март 2020), старт парапланирования назначен через 18 месяцев...
+18 месяцев получается сентябрь 2021
хоть и задачка для 3го класса но для верности пересчитал на калькуляторе несколько раз)
мож НДС забыл добавить ХЗ)

хотя возможно у 3х топов да еще и окулиардных компаний своя арифметика...
да ну нет!
там не так было же
там было шо начиная с мартовских хаев (ну пусть будет с начала пандемии) недвига должна была плавно парапланировать на 1% в месяц и достичь дна на отрезке с сентября 21го по сентябрь 22го, потом обещался столь же плавный рост
фактор и само появление гигантской массы вертолетных денег, повлекшие за собой подорожание всего и вся, наш увешанный медалями по яйца «маститый эксперт» тупо праипал
как и рост котлованов вследствии подорожания себестоимости строительства, потянувший за собой все остальные сегменты недвиги
и это все в отсутствие реально работающей ипотеки

гнилые и бакланские базары этого субъекта обсуждать смысла не вижу вообще, я ему уши хотел надрать еще в марте 19го, но он слился еще тогда
дерский он тока в инете
kingkongovets
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Иорданская, гАстинка 31 метр
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47 продавцу+5% рыл+ сделка.
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Повідомлення Додано: Вів 07 вер, 2021 23:48

  zРадио написав:
  Прохожий написав:нереальный гон
в сентябре2008 в Украине все было тихо и спокойно, реальный шторм начался в середине/конце октября а уровни 8-9 проходили ближе к концу года практически упершись в 10


Экономика падала с августа. Кстати, цены КРЖН - тоже. А курс доллара начал расти еще в июне. С нижней точки 4.5-4.6

Вроде с 11 октября уже мораторий на снятие депо ввели.
А мораторию предшествовал рост курса, у встрявших по самое не могу в недвигу начиналась паника.
Кстати тут (на файненс уа) были некоторые люди которые готовились с весны 2008 года.
В Июле курс был 4,6 .
Обменки не хотели принимать доллары...
Гривны не было
А "доллару был конец" и "евреи скупали золото" которое через пару месяцев сложилось пополам.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 вер, 2021 00:01

  kingkongovets написав:да ну нет!
там не так было же
там было шо начиная с мартовских хаев (ну пусть будет с начала пандемии) недвига должна была плавно парапланировать на 1% в месяц и достичь дна на отрезке с сентября 21го по сентябрь 22го, потом обещался столь же плавный рост
фактор и само появление гигантской массы вертолетных денег, повлекшие за собой подорожание всего и вся, наш увешанный медалями по яйца «маститый эксперт» тупо праипал
как и рост котлованов вследствии подорожания себестоимости строительства, потянувший за собой все остальные сегменты недвиги
и это все в отсутствие реально работающей ипотеки

гнилые и бакланские базары этого субъекта обсуждать смысла не вижу вообще, я ему уши хотел надрать еще в марте 19го, но он слился еще тогда
дерский он тока в инете


Слушай, гений, ты таких экономических определений как "вертолетные деньги" не знал до моего прихода на ветку, а сейчас с надутыми щеками разводишь бакланские базары относительно прогноза, по которому даже срок начала не наступил, а до завершения и вовсе больше года

PS: в марте 2019-го ты слился, узнав, что не получится приехать толпой на стрелку к одному, потому что этот один тоже не сам вас встретит

  UA написав:Вроде с 11 октября уже мораторий на снятие депо ввели.
А мораторию предшествовал рост курса, у встрявших по самое не могу в недвигу начиналась паника.
Кстати тут (на файненс уа) были некоторые люди которые готовились с весны 2008 года.
В Июле курс был 4,6 .
Обменки не хотели принимать доллары...
Гривны не было
А "доллару был конец" и "евреи скупали золото" которое через пару месяцев сложилось пополам.


Золото в итоге все равно хорошо подорожало, поэтому как долгосрочная стратегия его покупка оказалась правильной.

А вот хоронильщики доллара и тогда были проучены, и в 2015-м, и в этот раз случится так же. Перефразируя известную шутку: "на похоронах хоронильщиков доллара тот подхватит легкий насморк" :mrgreen:
zРадио
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