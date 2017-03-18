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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8496849784988499

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Не вище 900
12%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
21%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:40

  Hotab написав:
  Serg-ik написав:в Херсоне

Та какой там Херсон. Хуже города для жизни нет.
Речь о Киев или пригород.
А, точка выдачи Розетки должна быть. Чтоб вискарь забирать.

Ну, і больнічка))) різні хвороби лікувати...час то йде))
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:53

  Serg-ik написав:Hotab
Для этого надо, чтобы жизнь была не только в Киеве, а в Херсоне...
тогда не будут все ломиться в Киев

В Стокгольмі так і є, тільки там ШРТ та ГТ не таке як в Києві.
І план забудови трохи інший.
І висотність.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 16:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

контрабандный вискарь покупаем в инете, телок выгуливаем в лесах, хаты покупаем в ипенях, платить за парковку корчей считаем лоховством (кличко - дэ парковки???), но жадные именно «злобудовныкы», которые строят вам то, шо вы гребете шо глухонемые

а центр по выходным все так же пуст, бо уникдимы и витальены сидят в своих ипенях, а не торчат в пробках, проклиная кличко

некому тут ставить обнаглевший скот в стойло, не ко му
увы
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:01

  sequence написав:странно, что все экпэрты топят за ОТ, но никто не топит за вынос производств и офисов за черту города.

офисы то зачем? :D Их разве можно повыгонять с исторического центра дорогой парковкой, как в Москве. Но Парус и Гулливер уже особо не выгонишь. Только из разных царских домов повыгонять можно.
А заводы давно посносили - Рыбальский, Юнит, Вулкан, Радикал, Филатова, Рус.Гавань, Арсенал поджимают. Большевик, Киевгума, Петровка, Выдубычи на очереди. Рошен? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:19

change_pm

Сейчас происходит очень быстрый переход к новому технологическому уровню.
В 2050-м уже будет колонизирована Луна и начнется освоение Марса. Энергия будет из неиссякаемых источников и бесплатной. Работать будут роботы, а думать будет AI. Человек будет только творить во имя собственного удовольствия. Дома будут строить 3D принтеры. Все будут иметь собственное жилье и получать безусловный базовый доход. Все будут жить в достатке, при этом реально богатыми среди них будут обладатели золота и серебра. 8)
Пошли нах своего горе-эксперта и не неси тут эту дичь. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 17:23

  Hotab написав:
  sequence написав:возврат в пригород для них сродни потере статуса.

Все приходит с возрастом. Все больше хочется дом, но так, чтобы в любой момент ты в столице быстро оказался, если надо. И чтоб с утра пробежаться утренним кроссом не по шоссе с газами,пылью тёртой резины и парящим асфальтом, а сосновый лес. И перед сном прогуляться за ручку с барышней (можно чужой) по сосновому лесу, срывая ей "анютины глазки" для букета.
Но Варус должен быть под боком тоже!!
Бо "тільки в Варус все це є!!".


Добро пожаловать в окрестности Киева, в один из прекрасных коттеджных городков. :?
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 21:48

Безликий прибухнул в честь вечера пятницы, или как? Оффтоп на месте, а мой вопрос Конгу, что мотивировало выставить часть бетона на продажу, удален. Ну-ну...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:43

  zРадио написав:Безликий прибухнул в честь вечера пятницы, или как? Оффтоп на месте, а мой вопрос Конгу, что мотивировало выставить часть бетона на продажу, удален. Ну-ну...

модеры тут живут по своим, не совсем понятным мне лично, каким-то правилам...
GADFLY
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 22:53

  GADFLY написав:
  zРадио написав:Безликий прибухнул в честь вечера пятницы, или как? Оффтоп на месте, а мой вопрос Конгу, что мотивировало выставить часть бетона на продажу, удален. Ну-ну...

модеры тут живут по своим, не совсем понятным мне лично, каким-то правилам...

То один тут такой уникальный есть. Мои тоже все посты поудалял.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 10 вер, 2021 23:41

  Serg-ik написав:Saga Development і Dragon Capital розглядають можливість купівлі «Більшовика»
Об'єкт привабливий для інвесторів великою площею, близькістю до центру і метро

https://mind.ua/news/20230959-saga-deve ... bilshovika

Лет на 20 хватит места под застройку. Никонов грызёт локти


А кто сказал, что кану это не интересно? И еще дюжине киевских девелоперов.
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