Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
контрабандный вискарь покупаем в инете, телок выгуливаем в лесах, хаты покупаем в ипенях, платить за парковку корчей считаем лоховством (кличко - дэ парковки???), но жадные именно «злобудовныкы», которые строят вам то, шо вы гребете шо глухонемые
а центр по выходным все так же пуст, бо уникдимы и витальены сидят в своих ипенях, а не торчат в пробках, проклиная кличко
некому тут ставить обнаглевший скот в стойло, не ко му увы
sequence написав:странно, что все экпэрты топят за ОТ, но никто не топит за вынос производств и офисов за черту города.
офисы то зачем? Их разве можно повыгонять с исторического центра дорогой парковкой, как в Москве. Но Парус и Гулливер уже особо не выгонишь. Только из разных царских домов повыгонять можно. А заводы давно посносили - Рыбальский, Юнит, Вулкан, Радикал, Филатова, Рус.Гавань, Арсенал поджимают. Большевик, Киевгума, Петровка, Выдубычи на очереди. Рошен?
Сейчас происходит очень быстрый переход к новому технологическому уровню. В 2050-м уже будет колонизирована Луна и начнется освоение Марса. Энергия будет из неиссякаемых источников и бесплатной. Работать будут роботы, а думать будет AI. Человек будет только творить во имя собственного удовольствия. Дома будут строить 3D принтеры. Все будут иметь собственное жилье и получать безусловный базовый доход. Все будут жить в достатке, при этом реально богатыми среди них будут обладатели золота и серебра. Пошли нах своего горе-эксперта и не неси тут эту дичь.
sequence написав:возврат в пригород для них сродни потере статуса.
Все приходит с возрастом. Все больше хочется дом, но так, чтобы в любой момент ты в столице быстро оказался, если надо. И чтоб с утра пробежаться утренним кроссом не по шоссе с газами,пылью тёртой резины и парящим асфальтом, а сосновый лес. И перед сном прогуляться за ручку с барышней (можно чужой) по сосновому лесу, срывая ей "анютины глазки" для букета. Но Варус должен быть под боком тоже!! Бо "тільки в Варус все це є!!".
Добро пожаловать в окрестности Киева, в один из прекрасных коттеджных городков.