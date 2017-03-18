Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сейчас происходит очень быстрый переход к новому технологическому уровню. В 2050-м уже будет колонизирована Луна и начнется освоение Марса. Энергия будет из неиссякаемых источников и бесплатной. Работать будут роботы, а думать будет AI. Человек будет только творить во имя собственного удовольствия. Дома будут строить 3D принтеры. Все будут иметь собственное жилье и получать безусловный базовый доход. Все будут жить в достатке, при этом реально богатыми среди них будут обладатели золота и серебра. Пошли нах своего горе-эксперта и не неси тут эту дичь.
Хфантазер! Вона його називала, а він нам всім тут чєсав )))
Сейчас происходит очень быстрый переход к новому технологическому уровню. В 2050-м уже будет колонизирована Луна и начнется освоение Марса. Энергия будет из неиссякаемых источников и бесплатной. Работать будут роботы, а думать будет AI. Человек будет только творить во имя собственного удовольствия. Дома будут строить 3D принтеры. Все будут иметь собственное жилье и получать безусловный базовый доход. Все будут жить в достатке, при этом реально богатыми среди них будут обладатели золота и серебра. Пошли нах своего горе-эксперта и не неси тут эту дичь.
Хфантазер! Вона його називала, а він нам всім тут чєсав )))
зі. признавайся, полюбляєш заливатись абсентом?
Агент ФСБ випиває пляшку несвіжого коньяку і його тягне на форум, розказувати байки про нерухомість
change_pm написав:Прочитали ККЦ і ломанулись на вихід...але вже усе
Я, кстати, понял, почему вчерашний вопрос удален - идет работа над "корректным" объяснением причин. Предлагаю от себя - продает коммерцию, чтобы влезть в жилье. В последний вагон уходящего поезда, так сказать
change_pm написав:Прочитали ККЦ і ломанулись на вихід...але вже усе
Я, кстати, понял, почему вчерашний вопрос удален - идет работа над "корректным" объяснением причин. Предлагаю от себя - продает коммерцию, чтобы влезть в жилье. В последний вагон уходящего поезда, так сказать
ККЦ бахвалився, що житло маловигідне. А нежитлові приміщення - генерують суперприбуток!
Цена 1млн 150тыс $ объясняется очень легко. Купили они за 150тыс квартиру и начали делать ремонт чужими руками, на котором озолотились все: дизайнер, прораб, каждый из рабочих, даже грузчики себе по Ланосу смогли купить. И ушло у них так еще 0,5млн дол. Но хозяева же Бизнесмены, они же ВЛОЖИЛИ деньги! Деньги должны приносить прибыль!Желательно 100%. Поэтому надо добавить еще 0,5млн.