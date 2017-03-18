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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8498849985008501>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Не вище 900
12%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
21%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 09:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:В Стокгольмі так і є, тільки там ШРТ та ГТ не таке як в Києві.
покупайте ШЕС и ШРТ будет вам не нужен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:10

  Libo написав:change_pm

Сейчас происходит очень быстрый переход к новому технологическому уровню.
В 2050-м уже будет колонизирована Луна и начнется освоение Марса. Энергия будет из неиссякаемых источников и бесплатной. Работать будут роботы, а думать будет AI. Человек будет только творить во имя собственного удовольствия. Дома будут строить 3D принтеры. Все будут иметь собственное жилье и получать безусловный базовый доход. Все будут жить в достатке, при этом реально богатыми среди них будут обладатели золота и серебра. 8)
Пошли нах своего горе-эксперта и не неси тут эту дичь. :lol:

Хфантазер! Вона його називала, а він нам всім тут чєсав )))

зі. признавайся, полюбляєш заливатись абсентом?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:12

  change_pm написав:
  Libo написав:change_pm

Сейчас происходит очень быстрый переход к новому технологическому уровню.
В 2050-м уже будет колонизирована Луна и начнется освоение Марса. Энергия будет из неиссякаемых источников и бесплатной. Работать будут роботы, а думать будет AI. Человек будет только творить во имя собственного удовольствия. Дома будут строить 3D принтеры. Все будут иметь собственное жилье и получать безусловный базовый доход. Все будут жить в достатке, при этом реально богатыми среди них будут обладатели золота и серебра. 8)
Пошли нах своего горе-эксперта и не неси тут эту дичь. :lol:

Хфантазер! Вона його називала, а він нам всім тут чєсав )))

зі. признавайся, полюбляєш заливатись абсентом?

Агент ФСБ випиває пляшку несвіжого коньяку і його тягне на форум, розказувати байки про нерухомість
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тут дивувалися цінам в Тетрісі, але є хатинка яка криє по цінам і Тетріс і це зовсім не центр, а задрипана Деміївська з гаражами через дорогу.
6 805 $ за м² https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =385381260
:D
хтось може це пояснити?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:53

ЖК Taryan Towers

Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))

Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

зі. поспішив Макс з квартирою, трєба було в ЖК Taryan Towers брати, там як раз для пірфікціоністів...
Востаннє редагувалось change_pm в Суб 11 вер, 2021 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 11:55

  unicdima написав:ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.

Прочитали ККЦ і ломанулись на вихід...але вже усе :mrgreen:

Надія тільки на іпатєку!
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:27

  change_pm написав:Прочитали ККЦ і ломанулись на вихід...але вже усе :mrgreen:


Я, кстати, понял, почему вчерашний вопрос удален - идет работа над "корректным" объяснением причин. Предлагаю от себя - продает коммерцию, чтобы влезть в жилье. В последний вагон уходящего поезда, так сказать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:30

  zРадио написав:
  change_pm написав:Прочитали ККЦ і ломанулись на вихід...але вже усе :mrgreen:


Я, кстати, понял, почему вчерашний вопрос удален - идет работа над "корректным" объяснением причин. Предлагаю от себя - продает коммерцию, чтобы влезть в жилье. В последний вагон уходящего поезда, так сказать :mrgreen:

ККЦ бахвалився, що житло маловигідне. А нежитлові приміщення - генерують суперприбуток!
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:52

  unicdima написав:Тут дивувалися цінам в Тетрісі, але є хатинка яка криє по цінам і Тетріс і це зовсім не центр, а задрипана Деміївська з гаражами через дорогу.
6 805 $ за м² https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =385381260
:D
хтось може це пояснити?

Цена 1млн 150тыс $ объясняется очень легко.
Купили они за 150тыс квартиру и начали делать ремонт чужими руками, на котором озолотились все: дизайнер, прораб, каждый из рабочих, даже грузчики себе по Ланосу смогли купить. И ушло у них так еще 0,5млн дол.
Но хозяева же Бизнесмены, они же ВЛОЖИЛИ деньги! Деньги должны приносить прибыль!Желательно 100%. Поэтому надо добавить еще 0,5млн.
Damien
 
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