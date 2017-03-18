|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 вер, 2021 12:57
change_pm написав:
Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))
Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?
зі. поспішив Макс з квартирою, трєба було в ЖК Taryan Towers брати, там як раз для пірфікціоністів...
Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39575
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 936 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 вер, 2021 12:59
unicdima написав:
ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.
Про що ж вони здогадуються?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6842
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 вер, 2021 13:03
airmax78 написав: change_pm написав:
Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))
Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?
зі. поспішив Макс з квартирою, трєба було в ЖК Taryan Towers брати, там як раз для пірфікціоністів...
Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.
Це недорого для їлітних людей, для укро-панів, наших потомствених аристократів.
Я би вкрутив би по 100 грн/м2.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22303
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1389 раз.
- Подякували: 2315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 вер, 2021 13:03
Damien написав:
Цена 1млн 150тыс $ объясняется очень легко.
Купили они за 150тыс квартиру и начали делать ремонт чужими руками, на котором озолотились все: дизайнер, прораб, каждый из рабочих, даже грузчики себе по Ланосу смогли купить. И ушло у них так еще 0,5млн дол.
Но хозяева же Бизнесмены, они же ВЛОЖИЛИ деньги! Деньги должны приносить прибыль!Желательно 100%. Поэтому надо добавить еще 0,5млн.
Не знаю озолотились ли там дизайнеры, но плиточник себе на битый пассат из Штатов точно заработал. Если честно, мне это не очень. Хотя, вероятно, денег вложено до хрена.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 39575
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 936 раз.
- Подякували: 4826 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 вер, 2021 14:13
Investor_K написав: unicdima написав:
ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.
Про що ж вони здогадуються?
Украина будет 51м Штатом США вместо Пуэрто-Рико. Только тссс это секрет.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8554
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1539 раз.
- Подякували: 2231 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|582
|291063
|
|
|21365
|3865530
|
Сер 08 вер, 2021 19:36
UA
|
|20
|49537
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|