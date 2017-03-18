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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8498849985008501

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Не вище 900
12%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
21%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:57

  change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))

Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

зі. поспішив Макс з квартирою, трєба було в ЖК Taryan Towers брати, там як раз для пірфікціоністів...

Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:59

  unicdima написав:ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.

Про що ж вони здогадуються?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:03

  airmax78 написав:
  change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))

Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

зі. поспішив Макс з квартирою, трєба було в ЖК Taryan Towers брати, там як раз для пірфікціоністів...

Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.

Це недорого для їлітних людей, для укро-панів, наших потомствених аристократів.
Я би вкрутив би по 100 грн/м2.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:03

  Damien написав:
  unicdima написав:Тут дивувалися цінам в Тетрісі, але є хатинка яка криє по цінам і Тетріс і це зовсім не центр, а задрипана Деміївська з гаражами через дорогу.
6 805 $ за м² https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =385381260
:D
хтось може це пояснити?

Цена 1млн 150тыс $ объясняется очень легко.
Купили они за 150тыс квартиру и начали делать ремонт чужими руками, на котором озолотились все: дизайнер, прораб, каждый из рабочих, даже грузчики себе по Ланосу смогли купить. И ушло у них так еще 0,5млн дол.
Но хозяева же Бизнесмены, они же ВЛОЖИЛИ деньги! Деньги должны приносить прибыль!Желательно 100%. Поэтому надо добавить еще 0,5млн.

Не знаю озолотились ли там дизайнеры, но плиточник себе на битый пассат из Штатов точно заработал. Если честно, мне это не очень. Хотя, вероятно, денег вложено до хрена.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:13

  Investor_K написав:
  unicdima написав:ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.

Про що ж вони здогадуються?

Украина будет 51м Штатом США вместо Пуэрто-Рико. Только тссс это секрет.
vitaliian
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