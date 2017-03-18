RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8498849985008501>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Не вище 900
12%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
21%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:57

  change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))

Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

зі. поспішив Макс з квартирою, трєба було в ЖК Taryan Towers брати, там як раз для пірфікціоністів...

Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.
airmax78
 
Повідомлень: 39578
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 12:59

  unicdima написав:ЖК Манхеттен схоже ставить рекорд по кількості виставлених на продажу квартир і ціни від 1500кує, мабуть про щось здогадуються.

Про що ж вони здогадуються?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6845
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 13:03

  Damien написав:
  unicdima написав:Тут дивувалися цінам в Тетрісі, але є хатинка яка криє по цінам і Тетріс і це зовсім не центр, а задрипана Деміївська з гаражами через дорогу.
6 805 $ за м² https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... =385381260
:D
хтось може це пояснити?

Цена 1млн 150тыс $ объясняется очень легко.
Купили они за 150тыс квартиру и начали делать ремонт чужими руками, на котором озолотились все: дизайнер, прораб, каждый из рабочих, даже грузчики себе по Ланосу смогли купить. И ушло у них так еще 0,5млн дол.
Но хозяева же Бизнесмены, они же ВЛОЖИЛИ деньги! Деньги должны приносить прибыль!Желательно 100%. Поэтому надо добавить еще 0,5млн.

Не знаю озолотились ли там дизайнеры, но плиточник себе на битый пассат из Штатов точно заработал. Если честно, мне это не очень. Хотя, вероятно, денег вложено до хрена.
airmax78
 
Повідомлень: 39578
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 14:44

  Frant написав:А незадоволеним - відключив би карточку користування ліфта, щоб пішки ходили на 25-й поверх.


На 25-м в Таряне будет ненастоящая илита - в ЖК over 30 этажей :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11048
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2480 раз.
Подякували: 5439 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 16:46

  Первый написав:
  rjkz написав:Для ценителя панорамных окон, модных мопов и овноблока (впрочем этого в америках нет):
Это можно купить за 2,5 киевской прэлести.
Но площадь больше и цена падает. когда обвалится совсем, можно продать овноблок и купить пять.
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/15 ... 2349367225
"Он прэкрасен"
А это хрущ под ремонт по цене примерно киевского овноблока:
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003

Цены желтеют и отваливаются



800 кує за 90 квадратів з картонними, а не дубовими дверями і ламінатом, а не паркетом з клеєм по косарю за банку клея? Стіни з гіпсокартону..

А ріелторам тре відвалили сакральні 50кує.

Підкажіть, а шо означає показник в 33% якесь френдлі оточення?

Це ж свідчить що білій людині можна айфон показати на людях і чорношкірі скажуть який ти крутий, правильно?


1.800 куе за 96м2 с видом на Атлантический океан с 24 этажа в финансовой столице мира, где за 20 баксов в час (3600 в месяц) даже грузчиками не идут работать. 8 300 за м2. По сравнению с киевскими овноблоками - не дорого. "НАДАБРАТЬ" :lol: Насколько оправдан Тетрис с 6 куе за метр (здесь как-то кидали ссылку) в самой бедной стране Европы?
Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003
- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева? Как вы там в своем ОП впариваете воздух над котлованами - хз. Может вы что-то в "кофе" подсыпаете или таки трюк с семейными парами-актерами работает? Еогда-то наперсточники на вокзале похожими методами "работали".
2. Не, не тре риелторам платить.
2.1 Авалон - это девелопер, который строит, продает и сдает в аренду недвижимость по всей стране. Им не нужны посредники.
2.2 за хрущ тоже платить не надо - риелторы в НЙ берут за рент с арендатора, а при продаже - с продавана.
3. Не бойся. Это одна из самых безопасных локаций Большого Нью-Йорка. Там кнопочка "крайм" есть, ты на нее тыц и все увидищь. Черных можешь не бояться - их там менее 2% да и те что есть - образованные и хорошо зарабатывающие. Маргиналы селятся в локациях с дешевым или шаровым жильем. Явно не в этом доме.))) Основное население - белые (примерно 60%), американцы и эмигранты из Европы, турки, немного арабов, китайцев и немного мексиканцев. "Хрущ" - вообще белый крайм. Так что никто твой яфон не отожмет. Яфоны вообще нет смысла отжимать - ты не знал? Даже в Киеве.

Вообще пост был для Максима, который может себе позволить продать плинтуса скрытого монтажа, который владеет английским и который имеет опыт трудоустройства на американском рынке труда, почему манагеры ОП так болезненно реагируют - хз.
Да, немаловажный факт - ипотека в США на 30 лет под менее 3% годовых, на 15 лет - менее 2%. Ждем ипотеку в Украине под 7% и цены туземун? - нюню. Макс продаст свою прэлесть и купит 5 квартир на 24 этаже авалоновского овноблока (ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.

Зображення
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12153
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6155 раз.
Подякували: 3195 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 18:39

  rjkz написав:(ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.

Строители люди консервативные - строят из того, из чего привыкли. Тем более если это все еще всяким сертификациям подлежит - то себе дешевле ни с чем новым не связываться. Но, ничего, доберется ДБК4 или Интергал до Нью Йорка и начнут потихоньку и американцы переезжать из теплой СИП панели в концептуальный говноблок.
airmax78
 
Повідомлень: 39578
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:20

  rjkz написав:Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003
- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева?


Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. :o
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10137
З нами з: 14.11.11
Подякував: 397 раз.
Подякували: 4258 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:22

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.



а что взял ? Что нового про ЖК Чикаго ? Я работаю в компании из Чикаго . Что передать им?

Моя любимая сказала, что у меня голос как у Чикатило и что она боится со мной общаться. Чтобы я пошел к психологу. Не знаю зачем . Ты можешь ей позвонить и сказать что со мной безопасносто? Она живёт на ЛУ-23. Может ей подарить мустанг ?

Она права, если то что мы слышали на видео - твой голос. Я могу позвонить ей. Но врядли ее разговор со мной укрепит вашу любовь. Не дари ей мустанг - все равно сбежит, а на мустанге ты ее не догонишь.
airmax78
 
Повідомлень: 39578
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я считаю это прекрасно:
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 39578
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:25

Итак ДИМ, который взялся строить жк Санденс на Никольской слободке ожидаемо добурился до подземных вод. В принципе ожидаемо, их участок практически в ровень с рекой, в отличии от Русановской гавани и солнечной Ривьеры
Зображення
hume
 
Повідомлень: 8170
З нами з: 27.12.12
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 8498849985008501>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 57, 58, 59
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
588 291553
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 22:11
Успіх
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21365 3865732
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 вер, 2021 19:36
UA
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49546
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6897)
11.09.2021 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.