Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 вер, 2021 12:57
Ой, боюсь, помучаются они с этими системами центрального кондиционирования и вентиляции. Экспериментальный дом. И да, обслуживание от 60 грн. за метр без вариантов.
Додано: Суб 11 вер, 2021 12:59
Додано: Суб 11 вер, 2021 13:03
Не знаю озолотились ли там дизайнеры, но плиточник себе на битый пассат из Штатов точно заработал. Если честно, мне это не очень. Хотя, вероятно, денег вложено до хрена.
Додано: Суб 11 вер, 2021 14:44
Додано: Суб 11 вер, 2021 16:46
1.800 куе за 96м2 с видом на Атлантический океан с 24 этажа в финансовой столице мира, где за 20 баксов в час (3600 в месяц) даже грузчиками не идут работать. 8 300 за м2. По сравнению с киевскими овноблоками - не дорого. "НАДАБРАТЬ" Насколько оправдан Тетрис с 6 куе за метр (здесь как-то кидали ссылку) в самой бедной стране Европы?
Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"
- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева? Как вы там в своем ОП впариваете воздух над котлованами - хз. Может вы что-то в "кофе" подсыпаете или таки трюк с семейными парами-актерами работает? Еогда-то наперсточники на вокзале похожими методами "работали".
2. Не, не тре риелторам платить.
2.1 Авалон - это девелопер, который строит, продает и сдает в аренду недвижимость по всей стране. Им не нужны посредники.
2.2 за хрущ тоже платить не надо - риелторы в НЙ берут за рент с арендатора, а при продаже - с продавана.
3. Не бойся. Это одна из самых безопасных локаций Большого Нью-Йорка. Там кнопочка "крайм" есть, ты на нее тыц и все увидищь. Черных можешь не бояться - их там менее 2% да и те что есть - образованные и хорошо зарабатывающие. Маргиналы селятся в локациях с дешевым или шаровым жильем. Явно не в этом доме.))) Основное население - белые (примерно 60%), американцы и эмигранты из Европы, турки, немного арабов, китайцев и немного мексиканцев. "Хрущ" - вообще белый крайм. Так что никто твой яфон не отожмет. Яфоны вообще нет смысла отжимать - ты не знал? Даже в Киеве.
Вообще пост был для Максима, который может себе позволить продать плинтуса скрытого монтажа, который владеет английским и который имеет опыт трудоустройства на американском рынке труда, почему манагеры ОП так болезненно реагируют - хз.
Да, немаловажный факт - ипотека в США на 30 лет под менее 3% годовых, на 15 лет - менее 2%. Ждем ипотеку в Украине под 7% и цены туземун? - нюню. Макс продаст свою прэлесть и купит 5 квартир на 24 этаже авалоновского овноблока (ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.
Додано: Суб 11 вер, 2021 18:39
Строители люди консервативные - строят из того, из чего привыкли. Тем более если это все еще всяким сертификациям подлежит - то себе дешевле ни с чем новым не связываться. Но, ничего, доберется ДБК4 или Интергал до Нью Йорка и начнут потихоньку и американцы переезжать из теплой СИП панели в концептуальный говноблок.
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:20
Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега.
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:22
Она права, если то что мы слышали на видео - твой голос. Я могу позвонить ей. Но врядли ее разговор со мной укрепит вашу любовь. Не дари ей мустанг - все равно сбежит, а на мустанге ты ее не догонишь.
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 11 вер, 2021 19:25
|