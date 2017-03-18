Додано: Суб 11 вер, 2021 19:34

airmax78 написав: rjkz написав: (ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича. (ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.

Строители люди консервативные - строят из того, из чего привыкли. Тем более если это все еще всяким сертификациям подлежит - то себе дешевле ни с чем новым не связываться. Но, ничего, доберется ДБК4 или Интергал до Нью Йорка и начнут потихоньку и американцы переезжать из теплой СИП панели в концептуальный говноблок. Строители люди консервативные - строят из того, из чего привыкли. Тем более если это все еще всяким сертификациям подлежит - то себе дешевле ни с чем новым не связываться. Но, ничего, доберется ДБК4 или Интергал до Нью Йорка и начнут потихоньку и американцы переезжать из теплой СИП панели в концептуальный говноблок.

Не, не поэтому.Если кто установит причинно-следственную связь между овноблоком и тем, что в результате падения местного иммунитета кто-то заболел и смог работать на 50-100 долларов в час и будет судиться с девелопером, а тот перенесет на строителя, а тот на производителя и это будет прецендентом для тысяч и тысяч исков, то все будут терять много денег. Зачем? есть проверенные, и да, сертифицированные технологии, которые не ведут к проблемам.вы думаете, что никто не знает технологию производства газоблока кроме как в Украине? ошибаетесь.