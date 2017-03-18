Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:(ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.
Строители люди консервативные - строят из того, из чего привыкли. Тем более если это все еще всяким сертификациям подлежит - то себе дешевле ни с чем новым не связываться. Но, ничего, доберется ДБК4 или Интергал до Нью Йорка и начнут потихоньку и американцы переезжать из теплой СИП панели в концептуальный говноблок.
Не, не поэтому. Если кто установит причинно-следственную связь между овноблоком и тем, что в результате падения местного иммунитета кто-то заболел и смог работать на 50-100 долларов в час и будет судиться с девелопером, а тот перенесет на строителя, а тот на производителя и это будет прецендентом для тысяч и тысяч исков, то все будут терять много денег. Зачем? есть проверенные, и да, сертифицированные технологии, которые не ведут к проблемам. вы думаете, что никто не знает технологию производства газоблока кроме как в Украине? ошибаетесь.
hume написав:Итак ДИМ, который взялся строить жк Санденс на Никольской слободке ожидаемо добурился до подземных вод. В принципе ожидаемо, их участок практически в ровень с рекой, в отличии от Русановской гавани и солнечной Ривьеры
Придурки какие-то. Вот почему на оболонской набережной додумались разнообразить архитектуру от 2 этажных котеджей, 4-8 этажных домов до 30этажных свечек, то на никольско-слободской обязательно повсеместно тулить 25 этажные тумбы.
rjkz написав:Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ" https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003 - 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева?
Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин? Кто сказал что это проблемный дом или локейшн. Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
rjkz написав:Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ" https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003 - 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева?
Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин? Кто сказал что это проблемный дом или локейшн. Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
та стартаните уже ветку про недвигу в омерике думаю будет информативной и мегапопулярной только зачем тут безостановочно оффтопить???
hume написав:Итак ДИМ, который взялся строить жк Санденс на Никольской слободке ожидаемо добурился до подземных вод. В принципе ожидаемо, их участок практически в ровень с рекой, в отличии от Русановской гавани и солнечной Ривьеры
И что - пару помп помощнее делу не помогут? Главное успеть всё по этим ценам на заборе котлована продать!
change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво ))) Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?
Вроде сказали 56 за м2 (вроде сказали без охраны, но может и с охраной). Это в 1й башне без паркинга и без обслуживания лестниц и объектов на крыше и зоны на стилобате. Когда все достроят то еще поднимут наверное.