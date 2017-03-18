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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8498849985008501

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Не вище 900
12%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
21%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:29

  airmax78 написав:Я считаю это прекрасно:
Зображення


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hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 19:34

  airmax78 написав:
  rjkz написав:(ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.

Строители люди консервативные - строят из того, из чего привыкли. Тем более если это все еще всяким сертификациям подлежит - то себе дешевле ни с чем новым не связываться. Но, ничего, доберется ДБК4 или Интергал до Нью Йорка и начнут потихоньку и американцы переезжать из теплой СИП панели в концептуальный говноблок.


Не, не поэтому.
Если кто установит причинно-следственную связь между овноблоком и тем, что в результате падения местного иммунитета кто-то заболел и смог работать на 50-100 долларов в час и будет судиться с девелопером, а тот перенесет на строителя, а тот на производителя и это будет прецендентом для тысяч и тысяч исков, то все будут терять много денег. Зачем? есть проверенные, и да, сертифицированные технологии, которые не ведут к проблемам.
вы думаете, что никто не знает технологию производства газоблока кроме как в Украине? ошибаетесь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:13

  hume написав:Итак ДИМ, который взялся строить жк Санденс на Никольской слободке ожидаемо добурился до подземных вод. В принципе ожидаемо, их участок практически в ровень с рекой, в отличии от Русановской гавани и солнечной Ривьеры
Зображення


Придурки какие-то. Вот почему на оболонской набережной додумались разнообразить архитектуру от 2 этажных котеджей, 4-8 этажных домов до 30этажных свечек, то на никольско-слободской обязательно повсеместно тулить 25 этажные тумбы.
fox767676
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:19

  Libo написав:
  rjkz написав:Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003
- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева?


Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. :o
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди. 8)

Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:46

  rjkz написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003
- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева?


Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. :o
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди. 8)

Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.

та стартаните уже ветку про недвигу в омерике
думаю будет информативной и мегапопулярной
только зачем тут безостановочно оффтопить???
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 20:51

  hume написав:Итак ДИМ, который взялся строить жк Санденс на Никольской слободке ожидаемо добурился до подземных вод. В принципе ожидаемо, их участок практически в ровень с рекой, в отличии от Русановской гавани и солнечной Ривьеры
Зображення

И что - пару помп помощнее делу не помогут?
Главное успеть всё по этим ценам на заборе котлована продать!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 вер, 2021 23:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))
Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

Вроде сказали 56 за м2 (вроде сказали без охраны, но может и с охраной).
Это в 1й башне без паркинга и без обслуживания лестниц и объектов на крыше и зоны на стилобате.
Когда все достроят то еще поднимут наверное.
foxluck
 
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