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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 12 вер, 2021 04:37
Прохожий написав: rjkz написав: Libo написав:
Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега.
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
та стартаните уже ветку про недвигу в омерике
думаю будет информативной и мегапопулярной
только зачем тут безостановочно оффтопить???
Честно, не намеренно. Написал пост, чтобы показать контраст с киевскими ценами. А потом Первый начал троллинг. Ну и поехало.
А тут еще про велодорожки в Копенгагене. Каким они боком к теме ветки?
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Додано: Нед 12 вер, 2021 07:21
foxluck написав: change_pm написав:
Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))
Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?
Вроде сказали 56 за м2
(вроде сказали без охраны, но может и с охраной).
Это в 1й башне без паркинга и без обслуживания лестниц и объектов на крыше и зоны на стилобате.
Когда все достроят то еще поднимут наверное.
Я також вже після допису таке щось почув...
Короче жити в такому будинку дороге задоволення ))) однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...
І нехай би воно так і було - такий дорогий прайс, але ти виходиш / виїзджаєш з будинку і в тебе немає пробок, немає бомжів під боком, не розбиті дороги, чисте повітря... Але нічого такого немає )))
Є резервація для багатіїв
просто вони це ще не понялі )))
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Додано: Нед 12 вер, 2021 08:21
change_pm написав:
однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...
Почему жильцы дома (каждого отдельного) не сбрасывают УК с себя? Они же могут сформировать осбб по закону. Не хотят? Не дают им?
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