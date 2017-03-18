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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8499850085018502

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 82
1. Не вище 900
12%
10
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
9%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
21%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 04:37

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. :o
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди. 8)

Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.

та стартаните уже ветку про недвигу в омерике
думаю будет информативной и мегапопулярной
только зачем тут безостановочно оффтопить???


Честно, не намеренно. Написал пост, чтобы показать контраст с киевскими ценами. А потом Первый начал троллинг. Ну и поехало.
А тут еще про велодорожки в Копенгагене. Каким они боком к теме ветки?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 07:21

  foxluck написав:
  change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))
Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

Вроде сказали 56 за м2 (вроде сказали без охраны, но может и с охраной).
Это в 1й башне без паркинга и без обслуживания лестниц и объектов на крыше и зоны на стилобате.
Когда все достроят то еще поднимут наверное.

Я також вже після допису таке щось почув...

Короче жити в такому будинку дороге задоволення ))) однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...

І нехай би воно так і було - такий дорогий прайс, але ти виходиш / виїзджаєш з будинку і в тебе немає пробок, немає бомжів під боком, не розбиті дороги, чисте повітря... Але нічого такого немає )))

Є резервація для багатіїв :mrgreen: просто вони це ще не понялі )))
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...

Почему жильцы дома (каждого отдельного) не сбрасывают УК с себя? Они же могут сформировать осбб по закону. Не хотят? Не дают им?
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