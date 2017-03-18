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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8500850185028503>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 04:37

  Прохожий написав:
  rjkz написав:
  Libo написав:Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. :o
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди. 8)

Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.

та стартаните уже ветку про недвигу в омерике
думаю будет информативной и мегапопулярной
только зачем тут безостановочно оффтопить???


Честно, не намеренно. Написал пост, чтобы показать контраст с киевскими ценами. А потом Первый начал троллинг. Ну и поехало.
А тут еще про велодорожки в Копенгагене. Каким они боком к теме ветки?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 07:21

  foxluck написав:
  change_pm написав:Дивлюся ЖК Taryan Towers обзор від Нагорного... Кросіво )))
Цікаво, скільки лупанули за "жек" там? гришек 60 за метр?

Вроде сказали 56 за м2 (вроде сказали без охраны, но может и с охраной).
Это в 1й башне без паркинга и без обслуживания лестниц и объектов на крыше и зоны на стилобате.
Когда все достроят то еще поднимут наверное.

Я також вже після допису таке щось почув...

Короче жити в такому будинку дороге задоволення ))) однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...

І нехай би воно так і було - такий дорогий прайс, але ти виходиш / виїзджаєш з будинку і в тебе немає пробок, немає бомжів під боком, не розбиті дороги, чисте повітря... Але нічого такого немає )))

Є резервація для багатіїв :mrgreen: просто вони це ще не понялі )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 08:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  change_pm написав:однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...

Почему жильцы дома (каждого отдельного) не сбрасывают УК с себя? Они же могут сформировать осбб по закону. Не хотят? Не дают им?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 09:04

  Hotab написав:
  change_pm написав:однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...

Почему жильцы дома (каждого отдельного) не сбрасывают УК с себя? Они же могут сформировать осбб по закону. Не хотят? Не дают им?

Чисто імхо, армя..ек їм не дозволить... дуже крута тєма стригти з тєрпіл по 50-60-120 гривасів з метра - це раз...

два - ніхто з багатіїв не буде "заморачуватись"

три - будеш заморочуватись, вимкнуть карту ліфта / паркінга / поставку води і повітря і усе :mrgreen: а можуть ще й накостиляти...
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:02

change_pm
А в ваших ЛондонАх сразу за викторианскими заплесневевшими кварталами, где метр пятёрку Гриши стоит, начинаются райские кущи, или гетто где тусуются на продаже наркоты друг другу темнокожие жители окраин Британской империи???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:08

rjkz
Николай, тут те , кто может купить ЦП/ТТ/XX/Г9a по цене хруща на околице Бруклина не тусуются. Ну кроме Кинга походу
А кому лям туда лям сюда - и Голосеево за 1.15млн по карману - так они вас не читают и быт у них с машиной охраны, Гудвайном и Велюром не сильно от быта такого же американского барыги отличается
Да и авто зачастую получше и бронированное.
Так что там за океаном - х..з..
Нам скоро КАНа по 600 за метр покупать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:09

  барабашов написав:change_pm
А в ваших ЛондонАх сразу за викторианскими заплесневевшими кварталами, где метр пятёрку Гриши стоит, начинаются райские кущи, или гетто где тусуются на продаже наркоты друг другу темнокожие жители окраин Британской империи???

всяко-разноє, і так і так, але за 1.5 фунта з метра отримуєш набагато більше )))
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:17

  Hotab написав:
  change_pm написав:однушечка тільки на УК = більше 3 тис гриші...

Почему жильцы дома (каждого отдельного) не сбрасывают УК с себя? Они же могут сформировать осбб по закону. Не хотят? Не дают им?

Ха! В новобудах, очевидно, не так просто
замінити керуючу компанію. Через суд, хіба що.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 11:19

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
...
Если кто установит причинно-следственную связь между овноблоком и тем, что в результате падения местного иммунитета кто-то заболел и смог работать на 50-100 долларов в час и будет судиться с девелопером, а тот перенесет на строителя, а тот на производителя и это будет прецендентом для тысяч и тысяч исков, то все будут терять много денег. Зачем? есть проверенные, и да, сертифицированные технологии, которые не ведут к проблемам.
вы думаете, что никто не знает технологию производства газоблока кроме как в Украине? ошибаетесь.

Но хотя бы социальное жилье они ж могли из говноблока строить. Чтобы хоть чуть-чуть налогоплательщиков разгрузить? Дома престарелых опять же. Тюрьмы. Коровники со свинарниками (там с низкой влажностью точно проблем не будет).

Говноблок настолько ядовит и опасен, что сами строители не хотят рисковать, работая с ним :mrgreen:
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Damien написав:Говноблок настолько ядовит и опасен, что сами строители не хотят рисковать, работая с ним
а крысу им можно убить?
vitaliian
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