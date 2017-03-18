rjkz написав:

...Если кто установит причинно-следственную связь между овноблоком и тем, что в результате падения местного иммунитета кто-то заболел и смог работать на 50-100 долларов в час и будет судиться с девелопером, а тот перенесет на строителя, а тот на производителя и это будет прецендентом для тысяч и тысяч исков, то все будут терять много денег. Зачем? есть проверенные, и да, сертифицированные технологии, которые не ведут к проблемам.вы думаете, что никто не знает технологию производства газоблока кроме как в Украине? ошибаетесь.