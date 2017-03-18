rjkz написав:

Первый написав: rjkz написав: Для ценителя панорамных окон, модных мопов и овноблока (впрочем этого в америках нет):

Это можно купить за 2,5 киевской прэлести.

Но площадь больше и цена падает. когда обвалится совсем, можно продать овноблок и купить пять.

https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/15 ... 2349367225

"Он прэкрасен"

А это хрущ под ремонт по цене примерно киевского овноблока:

https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003



Цены желтеют и отваливаются Для ценителя панорамных окон, модных мопов и овноблока (впрочем этого в америках нет):Это можно купить за 2,5 киевской прэлести.Но площадь больше и цена падает. когда обвалится совсем, можно продать овноблок и купить пять.... 2349367225"Он прэкрасен"А это хрущ под ремонт по цене примерно киевского овноблока:... 2332775003Цены желтеют и отваливаются





800 кує за 90 квадратів з картонними, а не дубовими дверями і ламінатом, а не паркетом з клеєм по косарю за банку клея? Стіни з гіпсокартону..



А ріелторам тре відвалили сакральні 50кує.



Підкажіть, а шо означає показник в 33% якесь френдлі оточення?



Це ж свідчить що білій людині можна айфон показати на людях і чорношкірі скажуть який ти крутий, правильно? 800 кує за 90 квадратів з картонними, а не дубовими дверями і ламінатом, а не паркетом з клеєм по косарю за банку клея? Стіни з гіпсокартону..А ріелторам тре відвалили сакральні 50кує.Підкажіть, а шо означає показник в 33% якесь френдлі оточення?Це ж свідчить що білій людині можна айфон показати на людях і чорношкірі скажуть який ти крутий, правильно?

1.800 куе за 96м2 с видом на Атлантический океан с 24 этажа в финансовой столице мира, где за 20 баксов в час (3600 в месяц) даже грузчиками не идут работать. 8 300 за м2. По сравнению с киевскими овноблоками - не дорого. "НАДАБРАТЬ"Насколько оправдан Тетрис с 6 куе за метр (здесь как-то кидали ссылку) в самой бедной стране Европы?Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева? Как вы там в своем ОП впариваете воздух над котлованами - хз. Может вы что-то в "кофе" подсыпаете или таки трюк с семейными парами-актерами работает? Еогда-то наперсточники на вокзале похожими методами "работали".2. Не, не тре риелторам платить.2.1 Авалон - это девелопер, который строит, продает и сдает в аренду недвижимость по всей стране. Им не нужны посредники.2.2 за хрущ тоже платить не надо - риелторы в НЙ берут за рент с арендатора, а при продаже - с продавана.3. Не бойся. Это одна из самых безопасных локаций Большого Нью-Йорка. Там кнопочка "крайм" есть, ты на нее тыц и все увидищь. Черных можешь не бояться - их там менее 2% да и те что есть - образованные и хорошо зарабатывающие. Маргиналы селятся в локациях с дешевым или шаровым жильем. Явно не в этом доме.))) Основное население - белые (примерно 60%), американцы и эмигранты из Европы, турки, немного арабов, китайцев и немного мексиканцев. "Хрущ" - вообще белый крайм. Так что никто твой яфон не отожмет. Яфоны вообще нет смысла отжимать - ты не знал? Даже в Киеве.Вообще пост был для Максима, который может себе позволить продать плинтуса скрытого монтажа, который владеет английским и который имеет опыт трудоустройства на американском рынке труда, почему манагеры ОП так болезненно реагируют - хз.Да, немаловажный факт - ипотека в США на 30 лет под менее 3% годовых, на 15 лет - менее 2%. Ждем ипотеку в Украине под 7% и цены туземун? - нюню. Макс продаст свою прэлесть и купит 5 квартир на 24 этаже авалоновского овноблока (ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.