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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8500850185028503

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:28

  Damien написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:
...
Если кто установит причинно-следственную связь между овноблоком и тем, что в результате падения местного иммунитета кто-то заболел и смог работать на 50-100 долларов в час и будет судиться с девелопером, а тот перенесет на строителя, а тот на производителя и это будет прецендентом для тысяч и тысяч исков, то все будут терять много денег. Зачем? есть проверенные, и да, сертифицированные технологии, которые не ведут к проблемам.
вы думаете, что никто не знает технологию производства газоблока кроме как в Украине? ошибаетесь.

Но хотя бы социальное жилье они ж могли из говноблока строить. Чтобы хоть чуть-чуть налогоплательщиков разгрузить? Дома престарелых опять же. Тюрьмы. Коровники со свинарниками (там с низкой влажностью точно проблем не будет).

Говноблок настолько ядовит и опасен, что сами строители не хотят рисковать, работая с ним :mrgreen:

Ну неспроста он продается в паллетах герметично укутанных толстым полиэтиленом.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в рамках традиционного воскресного оффтопа, или почему «умирает» провинция

https://www.facebook.com/10000607189483 ... 00847/?d=n
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 15:59

  барабашов написав:rjkz
Николай, тут те , кто может купить ЦП/ТТ/XX/Г9a по цене хруща на околице Бруклина не тусуются. Ну кроме Кинга походу
А кому лям туда лям сюда - и Голосеево за 1.15млн по карману - так они вас не читают и быт у них с машиной охраны, Гудвайном и Велюром не сильно от быта такого же американского барыги отличается
Да и авто зачастую получше и бронированное.
Так что там за океаном - х..з..
Нам скоро КАНа по 600 за метр покупать :mrgreen:


Помнится, когда-то давно, когда я не отправил еще ккц в игнор, он утверждал на соседней или этой ветке (правда, как о людях второго сорта), что основная часть лендлордов на форуме "стоит" порядка 300 куе.
Я не берусь спорить с таким "авторитетом" (может и в прямом смысле ), но на тот "хрущ на околице Бруклина" фатит. Хоть цифра и вправду совсем небольшая. Но ккц "так видит". :)

ЗЫ: по выделенному - какое-то странное представление о качестве жизни.
Я не хочу жить с охранниками и в бронированном танке передвигаться по городу.
Очевидно вы ностальгируете по "романтике" 90-х.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:15

Рекомендую всем неэкономистам ветки в качестве упакованной в 1 час лекции об основах денежно-кредитной политики центральных банков, стоимости капитала и том, как это связано с динамикой цен на потребительские товары и активы, включая недвижимость. Остальным - просто для информации

zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 17:33

  rjkz написав:
  Первый написав:
  rjkz написав:Для ценителя панорамных окон, модных мопов и овноблока (впрочем этого в америках нет):
Это можно купить за 2,5 киевской прэлести.
Но площадь больше и цена падает. когда обвалится совсем, можно продать овноблок и купить пять.
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/15 ... 2349367225
"Он прэкрасен"
А это хрущ под ремонт по цене примерно киевского овноблока:
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003

Цены желтеют и отваливаются



800 кує за 90 квадратів з картонними, а не дубовими дверями і ламінатом, а не паркетом з клеєм по косарю за банку клея? Стіни з гіпсокартону..

А ріелторам тре відвалили сакральні 50кує.

Підкажіть, а шо означає показник в 33% якесь френдлі оточення?

Це ж свідчить що білій людині можна айфон показати на людях і чорношкірі скажуть який ти крутий, правильно?


1.800 куе за 96м2 с видом на Атлантический океан с 24 этажа в финансовой столице мира, где за 20 баксов в час (3600 в месяц) даже грузчиками не идут работать. 8 300 за м2. По сравнению с киевскими овноблоками - не дорого. "НАДАБРАТЬ" :lol: Насколько оправдан Тетрис с 6 куе за метр (здесь как-то кидали ссылку) в самой бедной стране Европы?
Я еще дал ссылку на кирпичный "хрущ"
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/25 ... 2332775003
- 2 спальни+гостинная, 2 санузла, ухоженные мопы, неплохой вид из окон, предпоследний этаж. 77 м2. 249 куе. 3200/м2. Шо скажете? Насколько соотношение локация/цена КиевVSНЙ в пользу Киева? Как вы там в своем ОП впариваете воздух над котлованами - хз. Может вы что-то в "кофе" подсыпаете или таки трюк с семейными парами-актерами работает? Еогда-то наперсточники на вокзале похожими методами "работали".
2. Не, не тре риелторам платить.
2.1 Авалон - это девелопер, который строит, продает и сдает в аренду недвижимость по всей стране. Им не нужны посредники.
2.2 за хрущ тоже платить не надо - риелторы в НЙ берут за рент с арендатора, а при продаже - с продавана.
3. Не бойся. Это одна из самых безопасных локаций Большого Нью-Йорка. Там кнопочка "крайм" есть, ты на нее тыц и все увидищь. Черных можешь не бояться - их там менее 2% да и те что есть - образованные и хорошо зарабатывающие. Маргиналы селятся в локациях с дешевым или шаровым жильем. Явно не в этом доме.))) Основное население - белые (примерно 60%), американцы и эмигранты из Европы, турки, немного арабов, китайцев и немного мексиканцев. "Хрущ" - вообще белый крайм. Так что никто твой яфон не отожмет. Яфоны вообще нет смысла отжимать - ты не знал? Даже в Киеве.

Вообще пост был для Максима, который может себе позволить продать плинтуса скрытого монтажа, который владеет английским и который имеет опыт трудоустройства на американском рынке труда, почему манагеры ОП так болезненно реагируют - хз.
Да, немаловажный факт - ипотека в США на 30 лет под менее 3% годовых, на 15 лет - менее 2%. Ждем ипотеку в Украине под 7% и цены туземун? - нюню. Макс продаст свою прэлесть и купит 5 квартир на 24 этаже авалоновского овноблока (ой, пардон, в США никто не знает что такое овноблок, "дикие люди, дети гор" (с) строят по старинке - из кирпича.

Зображення


Народ!
Я сразу прощу прощения у Прохожего, но та хата за 800 куе уже не 800 куе, а 750.
https://www.trulia.com/p/ny/brooklyn/15 ... 2355209007

Ау!
Это не 2008 года версия 2.0?
"Україну криза мінєт" (с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:02

  Mamka_Admина написав:Хотел бы поинтересоваться кто что думает, куда щас можно инвестировать 40к $,
в плане кржн. Пригород не вариант. Или пока не спешить так время 15-17год уже упущено.
Прошу реального совета, а не поумничать, реальные варианты, можно с ссылками.


Если они у вас "серые", то амнистируйте их, положите в банк на спец.счет, подайте одноразовую электронную декларацию и уплатите с них 5% налога. И спокойно ждите цен 2015-17годов.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:09

  Mamka_Admина написав:Хотел бы поинтересоваться кто что думает, куда щас можно инвестировать 40к $,
в плане кржн. Пригород не вариант. Или пока не спешить так время 15-17год уже упущено.
Прошу реального совета, а не поумничать, реальные варианты, можно с ссылками.

Смарты. Однушки в приемлемых для сдачи локациях стоят поболее.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пейзажную аллею почти закончили. Осталось парк по пути на Дитинку закончить и можно все силы переносить на строительство ст.М Львівська Брама.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 19:42

  fox767676 написав:
  hume написав:Итак ДИМ, который взялся строить жк Санденс на Никольской слободке ожидаемо добурился до подземных вод. В принципе ожидаемо, их участок практически в ровень с рекой, в отличии от Русановской гавани и солнечной Ривьеры
Зображення


Придурки какие-то. Вот почему на оболонской набережной додумались разнообразить архитектуру от 2 этажных котеджей, 4-8 этажных домов до 30этажных свечек, то на никольско-слободской обязательно повсеместно тулить 25 этажные тумбы.

Не придурки, а девелоперы.
ПС Застройщик Оболонской набережной Валентин Исак был вынужден бежать из Украины под давлением девелоперов.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 20:12

  Damien написав:
  Mamka_Admина написав:Хотел бы поинтересоваться кто что думает, куда щас можно инвестировать 40к $,
в плане кржн. Пригород не вариант. Или пока не спешить так время 15-17год уже упущено.
Прошу реального совета, а не поумничать, реальные варианты, можно с ссылками.

Смарты. Однушки в приемлемых для сдачи локациях стоят поболее.

Смарти краще залишити долярчикам і успіхам. Най там живуть вчотирьох.
Frant
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