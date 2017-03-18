где вы пропадаете? я вам влеплю прогул.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 вер, 2021 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
каменты - агонь
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр
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