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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8501850285038504

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Смарти краще залишити долярчикам і успіхам. Най там живуть вчотирьох.
где вы пропадаете? я вам влеплю прогул.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

каменты - агонь

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 13509/?d=n
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр

https://vechirniy.kyiv.ua/news/56293/
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