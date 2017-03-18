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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8501850285038504

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Смарти краще залишити долярчикам і успіхам. Най там живуть вчотирьох.
где вы пропадаете? я вам влеплю прогул.
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

каменты - агонь

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 13509/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр

https://vechirniy.kyiv.ua/news/56293/
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 02:23

  zРадио написав:Рекомендую всем неэкономистам ветки в качестве упакованной в 1 час лекции об основах денежно-кредитной политики центральных банков, стоимости капитала и том, как это связано с динамикой цен на потребительские товары и активы, включая недвижимость. Остальным - просто для информации



Боже, каких задротов и какую шариковщину ты слушаешь! :shock: Ты бы постеснялся тут раскрывать источник своих "знаний". Этот вафлёр элементарно не понимает ни в ставках, ни в финансовых рынках и перетоках, ни в ценообразовании, а ты типо блеснул им на финансовом форуме и просто в очередной раз тут обгадился. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 02:26

  kingkongovets написав:У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр

https://vechirniy.kyiv.ua/news/56293/


Если это за счет проезжей части, то пошли эти велосипедисты в жопу. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:30

Коли я бачу на окраїнах Києва, особливо на ПОХу - пінопластові 25-поверхові "неохрущі", згадую китайське переселене місто:
https://uainfo.org/blognews/1631222815- ... samoy.html
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:57

  kingkongovets написав:каменты - агонь

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 13509/?d=n

Так каменты излагаются вроде как и правильные. Но как только откроются продажи очереди прыгающих аленей на квартал растянуться. Уже давно не иду на сделку с совестью, но, как показывает практика, нужно было брать гвно... Оно хорошо и перепродается и сдаётся. В заречном заряжают по 25 кгрн. За 50 квадратов. А в Каховском по15 кгрн за студии 30 квадратов. Честное слово гвно и страдать, и никак иначе.

Ехал вчера вечером со стороны Житомира, так вот от указателя миська смуга по Брест литовскому шоссе в вечер воскресенья до цирка ехал час. Приблизительно за столько же доехал от Житомира. И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не Киев

Лукьяновка, солома, демеевка, Левобережка и центр. Все остальное нах

Пойму ещё за что страдают жители оболонской набережной.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В прошлые разы поездил по областным и райцентра юга типа Херсона, Николаева, Запорожья, Днепра. Вообще города не зашли. Сейчас проехал по Львовам, Ужгородам и прочим мукачевам, до Луцка не дотянул, но подозреваю ничего не потерял. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:25

  Libo написав:...каких задротов и какую шариковщину ты слушаешь!...

Давай, Лібо, запость кого ти слухаєш.. Про 9това ми вже знаємо...

Тільки не спали свії фсбшний імейл - prapor.fsb _ mail.ру
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