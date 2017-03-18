где вы пропадаете? я вам влеплю прогул.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 вер, 2021 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
каменты - агонь
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр
Додано: Пон 13 вер, 2021 02:23
Боже, каких задротов и какую шариковщину ты слушаешь! Ты бы постеснялся тут раскрывать источник своих "знаний". Этот вафлёр элементарно не понимает ни в ставках, ни в финансовых рынках и перетоках, ни в ценообразовании, а ты типо блеснул им на финансовом форуме и просто в очередной раз тут обгадился.
Додано: Пон 13 вер, 2021 02:26
Если это за счет проезжей части, то пошли эти велосипедисты в жопу.
Додано: Пон 13 вер, 2021 05:30
Коли я бачу на окраїнах Києва, особливо на ПОХу - пінопластові 25-поверхові "неохрущі", згадую китайське переселене місто:
Додано: Пон 13 вер, 2021 05:57
Так каменты излагаются вроде как и правильные. Но как только откроются продажи очереди прыгающих аленей на квартал растянуться. Уже давно не иду на сделку с совестью, но, как показывает практика, нужно было брать гвно... Оно хорошо и перепродается и сдаётся. В заречном заряжают по 25 кгрн. За 50 квадратов. А в Каховском по15 кгрн за студии 30 квадратов. Честное слово гвно и страдать, и никак иначе.
Ехал вчера вечером со стороны Житомира, так вот от указателя миська смуга по Брест литовскому шоссе в вечер воскресенья до цирка ехал час. Приблизительно за столько же доехал от Житомира. И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не Киев
Лукьяновка, солома, демеевка, Левобережка и центр. Все остальное нах
Пойму ещё за что страдают жители оболонской набережной.
Додано: Пон 13 вер, 2021 06:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В прошлые разы поездил по областным и райцентра юга типа Херсона, Николаева, Запорожья, Днепра. Вообще города не зашли. Сейчас проехал по Львовам, Ужгородам и прочим мукачевам, до Луцка не дотянул, но подозреваю ничего не потерял. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.
Додано: Пон 13 вер, 2021 06:25
|