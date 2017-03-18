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Додано: Нед 12 вер, 2021 22:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
каменты - агонь
Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр
Додано: Пон 13 вер, 2021 02:23
Боже, каких задротов и какую шариковщину ты слушаешь! Ты бы постеснялся тут раскрывать источник своих "знаний". Этот вафлёр элементарно не понимает ни в ставках, ни в финансовых рынках и перетоках, ни в ценообразовании, а ты типо блеснул им на финансовом форуме и просто в очередной раз тут обгадился.
Додано: Пон 13 вер, 2021 02:26
Если это за счет проезжей части, то пошли эти велосипедисты в жопу.
Додано: Пон 13 вер, 2021 05:57
Так каменты излагаются вроде как и правильные. Но как только откроются продажи очереди прыгающих аленей на квартал растянуться. Уже давно не иду на сделку с совестью, но, как показывает практика, нужно было брать гвно... Оно хорошо и перепродается и сдаётся. В заречном заряжают по 25 кгрн. За 50 квадратов. А в Каховском по15 кгрн за студии 30 квадратов. Честное слово гвно и страдать, и никак иначе.
Ехал вчера вечером со стороны Житомира, так вот от указателя миська смуга по Брест литовскому шоссе в вечер воскресенья до цирка ехал час. Приблизительно за столько же доехал от Житомира. И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не Киев
Лукьяновка, солома, демеевка, Левобережка и центр. Все остальное нах
Пойму ещё за что страдают жители оболонской набережной.
Додано: Пон 13 вер, 2021 06:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В прошлые разы поездил по областным и райцентра юга типа Херсона, Николаева, Запорожья, Днепра. Вообще города не зашли. Сейчас проехал по Львовам, Ужгородам и прочим мукачевам, до Луцка не дотянул, но подозреваю ничего не потерял. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.
Додано: Пон 13 вер, 2021 06:41
В таком случае, почему почти во всех областях Украины был "дорожай', а про Львов тут https://news.finance.ua/ru/news/-/50016 ... e-eksperta даже не упомянули?
И в тоже время периферийный город-базар Хмельницкий на 1-м месте по росту с 19% в 2020 году на вторичном рынке! Почти в 2 раза больше чем Киев с 11% всего лишь. С чего вдруг?
P.S. Заробитчанин с Закарпатья не хочет оставаться в Париже по сути "ВЕЧНЫМ НЕГРОМ", когда может у себя на родине быть в статусе "пана". Искренне поддерживаю кстати и поболее таких бы пацанчиков в Украине!
Додано: Пон 13 вер, 2021 07:07
Я сейчас не о дорожае, а о комфорте проживания. Досуг, больнички, ресторанчики. В прошлый раз писал, что люди из Николаева ездили в Одессу на операцию в частной больничке. Говорят частная медицина Николаева на уровне педиатра остановилась. Все нормальные доктора разьехались.
ПС
Отдыхал с семьёй одного врача, разговорились...и.. я как то немного подофигел от качества жизни семьи обычного киевского хирурга, даже не завотделения. Даже как то жалеть их перестал. Раньше у меня заворачивались уши от лечения в гос киевских онко институтах. Проще сразу в платную идти. А вот сейчас настало время хирургии. Поверьте, эти категории неплохим игроки на кржн
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:11
Не только хирурги и не только киевские.Возле меня построились врачи гинекологи, дык она занимается исскуственным оплодотворением так машины меняет раз в год-полтора.
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:52
как человек, откашлявший за лечение родственников за последние два года сумму, что хватит на приличную машину с салона, подтверждаю. Еще иди угадай, где врачи лучше. В Шалимова нам, например, не понравилось. Как ни странно, на уровне Областная больница и 10я на голосеево.
по ходу там и по автопарку все более менее понятно.
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