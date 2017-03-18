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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8502850385048505>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

каменты - агонь

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 13509/?d=n
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 12 вер, 2021 22:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр

https://vechirniy.kyiv.ua/news/56293/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 02:23

  zРадио написав:Рекомендую всем неэкономистам ветки в качестве упакованной в 1 час лекции об основах денежно-кредитной политики центральных банков, стоимости капитала и том, как это связано с динамикой цен на потребительские товары и активы, включая недвижимость. Остальным - просто для информации



Боже, каких задротов и какую шариковщину ты слушаешь! :shock: Ты бы постеснялся тут раскрывать источник своих "знаний". Этот вафлёр элементарно не понимает ни в ставках, ни в финансовых рынках и перетоках, ни в ценообразовании, а ты типо блеснул им на финансовом форуме и просто в очередной раз тут обгадился. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 02:26

  kingkongovets написав:У Києві створять магістральний веломаршрут Оболонь-Поділ-Центр

https://vechirniy.kyiv.ua/news/56293/


Если это за счет проезжей части, то пошли эти велосипедисты в жопу. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 05:57

  kingkongovets написав:каменты - агонь

https://www.facebook.com/20256260356527 ... 13509/?d=n

Так каменты излагаются вроде как и правильные. Но как только откроются продажи очереди прыгающих аленей на квартал растянуться. Уже давно не иду на сделку с совестью, но, как показывает практика, нужно было брать гвно... Оно хорошо и перепродается и сдаётся. В заречном заряжают по 25 кгрн. За 50 квадратов. А в Каховском по15 кгрн за студии 30 квадратов. Честное слово гвно и страдать, и никак иначе.

Ехал вчера вечером со стороны Житомира, так вот от указателя миська смуга по Брест литовскому шоссе в вечер воскресенья до цирка ехал час. Приблизительно за столько же доехал от Житомира. И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не Киев

Лукьяновка, солома, демеевка, Левобережка и центр. Все остальное нах

Пойму ещё за что страдают жители оболонской набережной.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В прошлые разы поездил по областным и райцентра юга типа Херсона, Николаева, Запорожья, Днепра. Вообще города не зашли. Сейчас проехал по Львовам, Ужгородам и прочим мукачевам, до Луцка не дотянул, но подозреваю ничего не потерял. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 06:41

  hume написав:Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.


В таком случае, почему почти во всех областях Украины был "дорожай', а про Львов тут https://news.finance.ua/ru/news/-/50016 ... e-eksperta даже не упомянули?

И в тоже время периферийный город-базар Хмельницкий на 1-м месте по росту с 19% в 2020 году на вторичном рынке! Почти в 2 раза больше чем Киев с 11% всего лишь. С чего вдруг?

P.S. Заробитчанин с Закарпатья не хочет оставаться в Париже по сути "ВЕЧНЫМ НЕГРОМ", когда может у себя на родине быть в статусе "пана". Искренне поддерживаю кстати и поболее таких бы пацанчиков в Украине! :)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 07:07

  roberto dark написав:
  hume написав:Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.


В таком случае, почему почти во всех областях Украины был "дорожай', а про Львов тут https://news.finance.ua/ru/news/-/50016 ... e-eksperta даже не упомянули?

И в тоже время периферийный город-базар Хмельницкий на 1-м месте по росту с 19% в 2020 году на вторичном рынке! Почти в 2 раза больше чем Киев с 11% всего лишь. С чего вдруг?

P.S. Заробитчанин с Закарпатья не хочет оставаться в Париже по сути "ВЕЧНЫМ НЕГРОМ", когда может у себя на родине быть в статусе "пана". :D

Я сейчас не о дорожае, а о комфорте проживания. Досуг, больнички, ресторанчики. В прошлый раз писал, что люди из Николаева ездили в Одессу на операцию в частной больничке. Говорят частная медицина Николаева на уровне педиатра остановилась. Все нормальные доктора разьехались.

ПС
Отдыхал с семьёй одного врача, разговорились...и.. я как то немного подофигел от качества жизни семьи обычного киевского хирурга, даже не завотделения. Даже как то жалеть их перестал. Раньше у меня заворачивались уши от лечения в гос киевских онко институтах. Проще сразу в платную идти. А вот сейчас настало время хирургии. Поверьте, эти категории неплохим игроки на кржн
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:11

  hume написав:
  roberto dark написав:
  hume написав:Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова. А, и попался пацанчик лет 30 из Ужгорода работающий в Париже, говорит нах не хочет остаться в Париже на ПМЖ, бо нэгры, вси кошты вкладае в свой будынок и дви квартиры в Ужгороде. За что и пожал ему руку.


В таком случае, почему почти во всех областях Украины был "дорожай', а про Львов тут https://news.finance.ua/ru/news/-/50016 ... e-eksperta даже не упомянули?

И в тоже время периферийный город-базар Хмельницкий на 1-м месте по росту с 19% в 2020 году на вторичном рынке! Почти в 2 раза больше чем Киев с 11% всего лишь. С чего вдруг?

P.S. Заробитчанин с Закарпатья не хочет оставаться в Париже по сути "ВЕЧНЫМ НЕГРОМ", когда может у себя на родине быть в статусе "пана". :D

Я сейчас не о дорожае, а о комфорте проживания. Досуг, больнички, ресторанчики. В прошлый раз писал, что люди из Николаева ездили в Одессу на операцию в частной больничке. Говорят частная медицина Николаева на уровне педиатра остановилась. Все нормальные доктора разьехались.

ПС
Отдыхал с семьёй одного врача, разговорились...и.. я как то немного подофигел от качества жизни семьи обычного киевского хирурга, даже не завотделения. Даже как то жалеть их перестал. Раньше у меня заворачивались уши от лечения в гос киевских онко институтах. Проще сразу в платную идти. А вот сейчас настало время хирургии. Поверьте, эти категории неплохим игроки на кржн

Не только хирурги и не только киевские.Возле меня построились врачи гинекологи, дык она занимается исскуственным оплодотворением так машины меняет раз в год-полтора.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:52

  hume написав:.. А вот сейчас настало время хирургии. Поверьте, эти категории неплохим игроки на кржн

как человек, откашлявший за лечение родственников за последние два года сумму, что хватит на приличную машину с салона, подтверждаю. Еще иди угадай, где врачи лучше. В Шалимова нам, например, не понравилось. Как ни странно, на уровне Областная больница и 10я на голосеево.
по ходу там и по автопарку все более менее понятно.
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