Додано: Пон 13 вер, 2021 05:57

Так каменты излагаются вроде как и правильные. Но как только откроются продажи очереди прыгающих аленей на квартал растянуться. Уже давно не иду на сделку с совестью, но, как показывает практика, нужно было брать гвно... Оно хорошо и перепродается и сдаётся. В заречном заряжают по 25 кгрн. За 50 квадратов. А в Каховском по15 кгрн за студии 30 квадратов. Честное слово гвно и страдать, и никак иначе.Ехал вчера вечером со стороны Житомира, так вот от указателя миська смуга по Брест литовскому шоссе в вечер воскресенья до цирка ехал час. Приблизительно за столько же доехал от Житомира. И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не КиевЛукьяновка, солома, демеевка, Левобережка и центр. Все остальное нахПойму ещё за что страдают жители оболонской набережной.