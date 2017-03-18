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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 вер, 2021 08:54
hume написав:
И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не Киев
якраз горді мешканці засофійської борщагівки таке й пишуть. Типу, ми куяни, і майже корінні. Ті "розумники", яку купили квартири в Єпенях, а потім з,ясували, що дитсадків і шкіл поблизу немає.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 13 вер, 2021 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:00
Frant написав:
краз горді мешканці засофійської борщагівки таке й пишуть. Типу, ми куяни, і майже корінн
Так понимаю, что hume сам обитает на ЛБ, как раз где то на Левобережке, потому хаять свой район не будет точно.
Ну, это нормально. Я и сам такой )
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:03
sequence написав: Frant написав:
краз горді мешканці засофійської борщагівки таке й пишуть. Типу, ми куяни, і майже корінн
Так понимаю, что hume сам обитает на ЛБ, как раз где то на Левобережке, потому хаять свой район не будет точно.
Ну, это нормально. Я и сам такой )
Я міряю зручність локації нерухомісті відстанню від найближчої (до нерухомості) станції метро до центра міста (м."Хрещатик"). Так, м. "Лівобережка" - цілком зручний і недешевий район. Його навіть близько не можна порівнювати з Борщагівськими Єпенями, задворками Троєщини, проспекту Науки, ДВРЗ і т.п. чухонських районів.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:08
hume написав:
. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..
Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.
Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.
Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ??? P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 09:46
roberto dark написав: hume написав:
. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.
Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..
Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.
Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.
Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ??? P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.
Львов явно не лучший город для таких инвестицый
, 70к епта
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:05
roberto dark написав:
Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают
Ха-ха, хі-хі))
А пруфи - є?
Я тільки писав про СВІЙ будинок, де живу - так в ньому однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща!
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Додано: Пон 13 вер, 2021 10:11
Успіх написав:
у однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
Долярек, в тебе немає в оренді 1к з новим ремонтом, яка виглядає як 2к.
Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо.
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