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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8502850385048505

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 08:54

  hume написав:И пусть мне ещё кто то скажет с таких запердольих окраин, что Левобережка это не Киев

якраз горді мешканці засофійської борщагівки таке й пишуть. Типу, ми куяни, і майже корінні. Ті "розумники", яку купили квартири в Єпенях, а потім з,ясували, що дитсадків і шкіл поблизу немає.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 вер, 2021 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:краз горді мешканці засофійської борщагівки таке й пишуть. Типу, ми куяни, і майже корінн

Так понимаю, что hume сам обитает на ЛБ, как раз где то на Левобережке, потому хаять свой район не будет точно.
Ну, это нормально. Я и сам такой )
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:03

  sequence написав:
  Frant написав:краз горді мешканці засофійської борщагівки таке й пишуть. Типу, ми куяни, і майже корінн

Так понимаю, что hume сам обитает на ЛБ, как раз где то на Левобережке, потому хаять свой район не будет точно.
Ну, это нормально. Я и сам такой )

Я міряю зручність локації нерухомісті відстанню від найближчої (до нерухомості) станції метро до центра міста (м."Хрещатик"). Так, м. "Лівобережка" - цілком зручний і недешевий район. Його навіть близько не можна порівнювати з Борщагівськими Єпенями, задворками Троєщини, проспекту Науки, ДВРЗ і т.п. чухонських районів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:08

  hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.

Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.

Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???

P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:46

  roberto dark написав:
  hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.

Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.

Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???

P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.


Львов явно не лучший город для таких инвестицый :| , 70к епта
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 09:55

  Феодал написав:
Львов явно не лучший город для таких инвестицый :| , 70к епта


Ещё бы..При том, что в аренду такая будет стоить 8к. ИнвеШторы епта :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают

Ха-ха, хі-хі))
А пруфи - є? :lol:
Я тільки писав про СВІЙ будинок, де живу - так в ньому однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!
І здають такі пА 12-14Кгрн/міс - як з куща! :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 10:11

  Успіх написав:у однухи 45-48м2 з новим ремонтом продаються по 70Куїв+!

Долярек, в тебе немає в оренді 1к з новим ремонтом, яка виглядає як 2к.
Тому за скільки вони реально здаються - тобі невідомо.
Frant
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