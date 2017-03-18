Додано: Пон 13 вер, 2021 11:52

kingkongovets написав: [щас воздух возле гидрыча особенно прекрасен, бгг

ночи, кстати, тоже незабываемые - басы из дискотек качают неподетски

теория и практика - разные вещи



я выше уже как то выкладывал как выглядит днепр возле русгавани, запах там тоже соответствующий, впрочем так днепр в районе киева сейчас выглядит (и пахнет) практически везде

музыка по ночам из дискотек гидрика и труханового - тоже проблема, на которую все жалуются, это реально напрягает, знаете ли

но в теории все прекрасно - гидроартерии, зелень, блаблабла [щас воздух возле гидрыча особенно прекрасен, бггночи, кстати, тоже незабываемые - басы из дискотек качают неподетскитеория и практика - разные вещия выше уже как то выкладывал как выглядит днепр возле русгавани, запах там тоже соответствующий, впрочем так днепр в районе киева сейчас выглядит (и пахнет) практически вездемузыка по ночам из дискотек гидрика и труханового - тоже проблема, на которую все жалуются, это реально напрягает, знаете лино в теории все прекрасно - гидроартерии, зелень, блаблабла

Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запах украинской природы мне по кайфу. Морской приелся уже. Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.