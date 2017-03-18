Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:[щас воздух возле гидрыча особенно прекрасен, бгг ночи, кстати, тоже незабываемые - басы из дискотек качают неподетски теория и практика - разные вещи
я выше уже как то выкладывал как выглядит днепр возле русгавани, запах там тоже соответствующий, впрочем так днепр в районе киева сейчас выглядит (и пахнет) практически везде музыка по ночам из дискотек гидрика и труханового - тоже проблема, на которую все жалуются, это реально напрягает, знаете ли но в теории все прекрасно - гидроартерии, зелень, блаблабла
Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запах украинской природы мне по кайфу. Морской приелся уже . Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 13 вер, 2021 11:57, всього редагувалось 3 разів.
roberto dark написав: Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запахукраинской природ мне по кайфу. Морской приелся уже . Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.
я выкладывал фото именно возле русгавани, оно должно быть на предыдущих страницах, с телефона его я удалил, просто поверьте на слово - воняет сейчас возле днепра знатно и выглядит он мягко говоря на любителя по ночной музыке - на нее массово жалуются и жители русановки, и левобережки и даже воскресенки и если с запахом можно еще худо- бедно мириться, то спать летом с закрытыми окнами, через которые все равно проникают басы - ну такое
roberto dark написав: Мне тоже Левобережка нравится и воздух там получше возле гидрыча. Русановская набережная рядом и где прогуляться в кайф + красивые старые деревья. Не в час пик на машине 5 мин и ты на Печерске, без всяких светофоров и перекрёстков. Любопытно какая будет инфраструктура со стороны набережной в районе жк Русановская гавань. Место перспективное конечно же.
щас воздух возле гидрыча особенно прекрасен, бгг ночи, кстати, тоже незабываемые - басы из дискотек качают неподетски теория и практика - разные вещи
Так ржачно читати домисли про Київ і "Левобережка" з Ашдод, Израиль
sequence написав:короче, у завхоза стройматериалами начинается дергаться левый глаз. Сентябрьский спрос на стройматериалы на уровне 2019 года, что примерно на 10-15% ниже ожидаемого. Хорошо, хоть цены дороже 2019го раза в полтора, иначе хоть в петлю! Неуверенное ощущение, что у покупателей начинают заканчиваться деньги.
Ну, правый пока норм, значит парапланируем как и предсказано
airmax78 написав:..Квартиры в сданных домах все равно надо доводить до ума. Спрос будет. ..
проблема в том что, по ощущениям, падает объем нового жилья, введенного в эксплуатацию. Тут проблема поярче ставки ФРС, сворачивания QE и т.д. Проблема долгосрочная, крыза минет, а демография останется. Не очень хочется, но придется монополизировать имеющийся рынок, расширить ассортимент стройматериалов и услуг, оцифровать неоцифрованное. Потом уволить стопиццот бездельников и вроде сбалансируемся. Но поглядим. А то прям одним-двумя предложениями бизнес-план на годы нарисовал ))
kingkongovets написав:я выкладывал фото именно возле русгавани,
Ну там скраю пляжа заболотилось, из-за того что была временная искуственная коса, оно и застоялось. Если бы сейчас разок хорошенько бы прочистили, то такого явного пздеца бы долго еще не было. Это на границе старой и новой Слободки. А русгавань как-раз забетонирована, с крутыми спусками, ей еще долго
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 13 вер, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark написав:Любопытно какая будет инфраструктура со стороны набережной в районе жк Русановская гавань. Место перспективное конечно же.
Угробили перпективное место, сделав из него обычный ПОХ, но с видовой набережной
Мало что начали гробить, так ещё какой-то жк хотят построить на месте, где должен быть как минимум красивый сквер, лужайки, фонтаны, дорожки для бега. Да и вообще в цывилизованных странах, в таких местах делают променад по максимуму вдоль реки, а не бетонные коробки, церкви, дикие пляжи или даже частный сектор..
А такие китайские стены как Каховский вообще позор Киеву...Как такое можно строить в наше время? Благо хотя-бы жк Русановская гавань не сплошная стена хотят тот же эконом класс по сути.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 13 вер, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:я выкладывал фото именно возле русгавани,
Ну там скраю пляжа заболотилось, из-за того что была временная искуственная коса, оно и застоялось. Если бы сейчас разок хорошенько бы прочистили, то такого явного пздеца бы долго еще не было. Это на границе старой и новой Слободки. А русгавань как-раз забетонирована, с крутыми спусками, ей еще долго до пздеца
Ну, так скіньтесь грощима і почистіть... ПБ Київа не смердить...
зі. Черніговська губернія
Теоретику, иди к кинконгычу,как эсперту-практику в набережных, и спроси что он думает про набережные ПБ. зі голь-перекатна
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 13 вер, 2021 12:20, всього редагувалось 2 разів.
airmax78 написав:Варваров в полисы пускать нельзя. Можно с ними торговать по периметру в кафе, магазинчиках, и т.п. Но за периметр - ни-ни. Для аутентичных греков этот либерализм очень плохо закончился.
100% вот кстати еще один недовольный, которому кличко не построил парковку