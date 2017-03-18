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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 85058506850785088509 ... 8511>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:52

  kingkongovets написав:[щас воздух возле гидрыча особенно прекрасен, бгг
ночи, кстати, тоже незабываемые - басы из дискотек качают неподетски
теория и практика - разные вещи

я выше уже как то выкладывал как выглядит днепр возле русгавани, запах там тоже соответствующий, впрочем так днепр в районе киева сейчас выглядит (и пахнет) практически везде
музыка по ночам из дискотек гидрика и труханового - тоже проблема, на которую все жалуются, это реально напрягает, знаете ли
но в теории все прекрасно - гидроартерии, зелень, блаблабла

Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запах украинской природы мне по кайфу. Морской приелся уже :D . Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 13 вер, 2021 11:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  roberto dark написав:Любопытно какая будет инфраструктура со стороны набережной в районе жк Русановская гавань. Место перспективное конечно же.


Угробили перпективное место, сделав из него обычный ПОХ, но с видовой набережной
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

roberto dark написав: Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запахукраинской природ мне по кайфу. Морской приелся уже :D . Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.


я выкладывал фото именно возле русгавани, оно должно быть на предыдущих страницах, с телефона его я удалил, просто поверьте на слово - воняет сейчас возле днепра знатно и выглядит он мягко говоря на любителя
по ночной музыке - на нее массово жалуются и жители русановки, и левобережки и даже воскресенки
и если с запахом можно еще худо- бедно мириться, то спать летом с закрытыми окнами, через которые все равно проникают басы - ну такое
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:05

  kingkongovets написав:
roberto dark написав: Мне тоже Левобережка нравится и воздух там получше возле гидрыча. Русановская набережная рядом и где прогуляться в кайф + красивые старые деревья. Не в час пик на машине 5 мин и ты на Печерске, без всяких светофоров и перекрёстков. Любопытно какая будет инфраструктура со стороны набережной в районе жк Русановская гавань. Место перспективное конечно же.
щас воздух возле гидрыча особенно прекрасен, бгг
ночи, кстати, тоже незабываемые - басы из дискотек качают неподетски
теория и практика - разные вещи

Так ржачно читати домисли про Київ і "Левобережка" з Ашдод, Израиль :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:короче, у завхоза стройматериалами начинается дергаться левый глаз. Сентябрьский спрос на стройматериалы на уровне 2019 года, что примерно на 10-15% ниже ожидаемого. Хорошо, хоть цены дороже 2019го раза в полтора, иначе хоть в петлю!
Неуверенное ощущение, что у покупателей начинают заканчиваться деньги.
Ну, правый пока норм, значит парапланируем как и предсказано
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:07

  airmax78 написав:..Квартиры в сданных домах все равно надо доводить до ума. Спрос будет. ..

проблема в том что, по ощущениям, падает объем нового жилья, введенного в эксплуатацию.
Тут проблема поярче ставки ФРС, сворачивания QE и т.д. Проблема долгосрочная, крыза минет, а демография останется. Не очень хочется, но придется монополизировать имеющийся рынок, расширить ассортимент стройматериалов и услуг, оцифровать неоцифрованное.
Потом уволить стопиццот бездельников и вроде сбалансируемся.
Но поглядим. А то прям одним-двумя предложениями бизнес-план на годы нарисовал ))
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:я выкладывал фото именно возле русгавани,

Ну там скраю пляжа заболотилось, из-за того что была временная искуственная коса, оно и застоялось. Если бы сейчас разок хорошенько бы прочистили, то такого явного пздеца бы долго еще не было. Это на границе старой и новой Слободки. А русгавань как-раз забетонирована, с крутыми спусками, ей еще долго
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 13 вер, 2021 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:16

  fox767676 написав:
  roberto dark написав:Любопытно какая будет инфраструктура со стороны набережной в районе жк Русановская гавань. Место перспективное конечно же.


Угробили перпективное место, сделав из него обычный ПОХ, но с видовой набережной

Мало что начали гробить, так ещё какой-то жк хотят построить на месте, где должен быть как минимум красивый сквер, лужайки, фонтаны, дорожки для бега. Да и вообще в цывилизованных странах, в таких местах делают променад по максимуму вдоль реки, а не бетонные коробки, церкви, дикие пляжи или даже частный сектор..

А такие китайские стены как Каховский вообще позор Киеву...Как такое можно строить в наше время? Благо хотя-бы жк Русановская гавань не сплошная стена хотят тот же эконом класс по сути.
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 13 вер, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:18

  change_pm написав:
  fox767676 написав:
  kingkongovets написав:я выкладывал фото именно возле русгавани,

Ну там скраю пляжа заболотилось, из-за того что была временная искуственная коса, оно и застоялось. Если бы сейчас разок хорошенько бы прочистили, то такого явного пздеца бы долго еще не было. Это на границе старой и новой Слободки. А русгавань как-раз забетонирована, с крутыми спусками, ей еще долго до пздеца

Ну, так скіньтесь грощима і почистіть... ПБ Київа не смердить...

зі. Черніговська губернія :mrgreen:

Теоретику, иди к кинконгычу,как эсперту-практику в набережных, и спроси что он думает про набережные ПБ.
зі голь-перекатна :mrgreen:
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 13 вер, 2021 12:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 12:18

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Варваров в полисы пускать нельзя. Можно с ними торговать по периметру в кафе, магазинчиках, и т.п. Но за периметр - ни-ни. Для аутентичных греков этот либерализм очень плохо закончился.


100%
вот кстати еще один недовольный, которому кличко не построил парковку

https://hmarochos.kiev.ua/2021/09/13/vo ... 5DHY9N-V3w

Да откуда же они все берутся то? Ну это же очевидно, что туда заехать можно только при полном отсутствии мозгов.
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