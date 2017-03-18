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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:20
fox767676 написав: kingkongovets написав:
я выкладывал фото именно возле русгавани,
Ну там скраю пляжа заболотилось, из-за того что была временная искуственная коса, оно и застоялось. Если бы сейчас разок хорошенько бы прочистили, то такого явного пздеца бы долго еще не было. Это на границе старой и новой Слободки. А русгавань как-раз забетонирована, с крутыми спусками, ей еще долго
да в не чистке дело, а в отсутствии течения, мелком и горячем киевском водохранилище и фосфатах, которые стимулируют рост водорослей
эта проблема пока не имеет решения и этот факт нужно учитывать, выбирая жилье возле днепра, только и всего
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:20
airmax78 написав:
7е место по заторам в мире... Круто. Смотрим конечно же в сторону ЛБ, пригорода, ирпеней - там хорошо. Житомирское и Одесское направления рулят.
Улыбнуло: (цитата из ссылки)"... Підземні паркінги в центрі міста.
Ця концепція передбачає будівництво багатоярусних паркінгів у центрі, зокрема, на місці ТЦ «Метроград». У Київраді вважають, що це допоможе розвантажити центральні вулиці...."
Я как раз вернулся из Парижа когда начинали строить Метроград. И подумал:" Блин, как хорошо что у нас чиновники с мозгами - тоже решили в центре города построить подземные стоянки...."
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:20
kingkongovets написав: roberto dark написав:
Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запахукраинской природ мне по кайфу. Морской приелся уже
. Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.
я выкладывал фото именно возле русгавани, оно должно быть на предыдущих страницах, с телефона его я удалил, просто поверьте на слово - воняет сейчас возле днепра знатно и выглядит он мягко говоря на любителя
по ночной музыке - на нее массово жалуются и жители русановки, и левобережки и даже воскресенки
и если с запахом можно еще худо- бедно мириться, то спать летом с закрытыми окнами, через которые все равно проникают басы - ну такое
Ну, с Гидропарка сильно доноситься до домов, что ближе к западному краю. На Левобережном массиве это Флоренции, Окипной, возможно и на Русановке в западной части. Уже на Туманяна например, как-то и не слышно - и дома, и рельеф видимо экранируют
А вот на Никольской Слободке, наверное, все печально.
Что до запахов - канал особенно сильно сейчас цветёт, и если по набережной идти, ощущается, но дома же не стоят прям у воды, по крайней мере даже непед домами, ближайшими к каналу, я запах не чувствовал, на высоких этажах тем более. Может, разве если ветер "удачный" будет.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:21
sequence написав:
короче, у завхоза стройматериалами начинается дергаться левый глаз. Сентябрьский спрос на стройматериалы на уровне 2019 года, что примерно на 10-15% ниже ожидаемого. Хорошо, хоть цены дороже 2019го раза в полтора, иначе хоть в петлю!
Неуверенное ощущение, что у покупателей начинают заканчиваться деньги.
Дякую, що поділився. Я перепрошую, шо колись економічні "прокляття" писав, там був міг прогноз по вашому бізнесу...
А ти злословив зі зРадіо...
Схоже, відновлення після падіння було щвидким і непевним, а майбутнє дно буде глибоким... охохо (((
Что жє дєлать?
Прогноз поки такий - світова стагфляція, а потім велика депресія - 2, а потім, для тих хто виживе, новий світлий світ цифри і базового доходу.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:23
roberto dark написав:
Благо хотя-бы жк Русановская гавань не сплошная стена хотят тот же эконом класс по сути.
Вы вообще видели РГ с правого берега ? Это реально жесть и всем стенам-стена.
Может даже поэтому вид со смотровой площадки возле ВР на ЛБ закрыли.
Свечки Каховского и то лучше бы там смотрелись
Востаннє редагувалось fox767676
в Пон 13 вер, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:23
sequence написав: airmax78 написав:
..Квартиры в сданных домах все равно надо доводить до ума. Спрос будет. ..
проблема в том что, по ощущениям
, падает объем нового жилья, введенного в эксплуатацию.
Тут проблема поярче ставки ФРС, сворачивания QE и т.д. Проблема долгосрочная, крыза минет, а демография останется. Не очень хочется, но придется монополизировать имеющийся рынок, расширить ассортимент стройматериалов и услуг, оцифровать неоцифрованное.
Потом уволить стопиццот бездельников и вроде сбалансируемся.
Но поглядим. А то прям одним-двумя предложениями бизнес-план на годы нарисовал ))
Так він не тільки по ощущеніям падає, а і в реалі (((
зі. лібо виходь, раскажи про Луну)))
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:25
fox767676 написав:
Теоретику, иди к кинконгычу
,как эсперту-практику в набережных, и спроси что он думает про набережные ПБ.
зі голь-перекатна
він у мене в бані (((
зі. ти у мене в кишенях нишпориш?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:26
Faceless написав: kingkongovets написав: roberto dark написав:
Если судить по фото, что я видел здесь возле жк Ривер палас на Осокорках то да...Это ужасно выглядит конечно, но там слили какие-то отходы или что-то. А зеленая вода в Днепре мне как-то никогда особо не воняла ( тем более не купаюсь в укроводоёмах). Каждое лето ( кроме последнего) приезжаю в Киев к матери, которая живёт на Левобережке и запахукраинской природ мне по кайфу. Морской приелся уже
. Звуки же с дискотек в гидропарке напрягают тех, у кого окна в ту сторону и в сезон только, как и цветущий Днепр.
я выкладывал фото именно возле русгавани, оно должно быть на предыдущих страницах, с телефона его я удалил, просто поверьте на слово - воняет сейчас возле днепра знатно и выглядит он мягко говоря на любителя
по ночной музыке - на нее массово жалуются и жители русановки, и левобережки и даже воскресенки
и если с запахом можно еще худо- бедно мириться, то спать летом с закрытыми окнами, через которые все равно проникают басы - ну такое
Ну, с Гидропарка сильно доноситься до домов, что ближе к западному краю. На Левобережном массиве это Флоренции, Окипной, возможно и на Русановке в западной части. Уже на Туманяна например, как-то и не слышно - и дома, и рельеф видимо экранируют
А вот на Никольской Слободке, наверное, все печально.
Что до запахов - канал особенно сильно сейчас цветёт, и если по набережной идти, ощущается, но дома же не стоят прям у воды, по крайней мере даже непед домами, ближайшими к каналу, я запах не чувствовал, на высоких этажах тем более. Может, разве если ветер "удачный" будет.
музон не только с гидрика - на трухане еженощная гульба в куба кемпе + иногда в юбк, воняет возле днепра везде, каждый день это ощущаю, катаясь на велике, допускаю, шо на верхних этажах и на второй-третьей линии он не ощущается, только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?
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Додано: Пон 13 вер, 2021 12:27
rjkz написав: Libo написав:
Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега.
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
Как человек, заезжающий в Бруклин при каждом посещении NY подтверждаю, что Libo
вполне объективно оценил этот дом и райончик ))) 10 минут на юг (за Бэлт) и локейшн существенно дорожает. Особенно с видом на океан и без наземного метро под домом...
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