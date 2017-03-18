Додано: Пон 13 вер, 2021 12:42

fox767676 написав: hume написав: ьше этих станций лезть ну такое. Левобережка и Оболонская набережная исключительно из за набережных. ьше этих станций лезть ну такое. Левобережка и Оболонская набережная исключительно из за набережных.

Левобережка от Флоренции до Никольско-Слободской и без набережных ценна, примерно как Голосеево, застройка даже пореспектабельней. Вот за Никольско-Слободской, все эти "Гавани" вот там да - ПОХ-Мордор, слегка спасаемый набережной. Даже по периметру парка Победы на Дарницы поинтересней, хотя там набережной кроме озера нет Левобережка от Флоренции до Никольско-Слободской и без набережных ценна, примерно как Голосеево, застройка даже пореспектабельней. Вот за Никольско-Слободской, все эти "Гавани" вот там да - ПОХ-Мордор, слегка спасаемый набережной. Даже по периметру парка Победы на Дарницы поинтересней, хотя там набережной кроме озера нет

Не всегда старая застройка ценна. Например на Русановской набережной, Флоренции и ТД довольно адекватная составляющая, квартиры доставались интеллигенции. А вот на старой Никольской слободке иивирацоне парка победы совсем не очень. Потом на Никольской слободке начали разбавлять ведомственными домами, но тоже не спасло. После постройки 2б и 4 б стало уже интересне, но ближе к дачам вечером не стоило гулять. Солнечная ривьера и русгавань вытянет район на более качественное наполнение, к сожалению через перенаселение. Ко всем новым домам нужно будет ехать через Шептицкого и круг, а оно уже стало. Туда же едут еще все сады. Поэтому если ДИМ вставит там ещё три свечечки району придется просто чиллить, ехать он уже никуда не будет.Теперь представим на сколько уплотняется район, который имеет самый первый выезд на мост метро без развязок и светофоров и те, кто двигаются с Перова и Броварского проспекта могут себе набросить минут 20-30.