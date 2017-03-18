|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:29
kingkongovets написав:
только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?
Альернативы? Соседство с сеткой бензиноартерий ?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:30
roberto dark написав:
[
Ещё бы квартиры застройщики строили с КАЧЕСТВЕННЫМИ базовыми ремонтами, то цены бы им НЕ БЫЛО . Заехал сразу же после "ключей", покрасил стены под свой вкус, расставил мебель и живи, радуйся жизни в тишине и спокойствии. ЕВРОПА...
Боюсь это не для наших людей. Очевидно голодное детство сказывается. Американцы и европейцы с радостью выбирают из трех вариантов покраски стен, плитки, напольного покрытия. То же самое с кухней. И весь дом счастливо живёт с первых дней заселения. И только у нас ещё 6 лет живёшь в строительном улье. Иногда с длбйобами перфорируюшими в 4.30 утра, рыгающими строителями на общем балконе, а иногда приехал в 23.30 а в грузовом лифте пьяное тело лежит. Говорят,что 2.30 оно ещё каталось, сопровождало обычных пассажиров. И чем больше квартир в доме, тем дольше веселая жизнь.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8185
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 880 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:32
Investor_K написав:
Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?
Я тут несколько лет за это ратую... И графики приводил, и логические построения ...
Наверно человеческому мозгу проще считать что земля плоская )))
-
J_P
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:35
fox767676 написав: Faceless написав:
Уже на Туманяна например, как-то и не слышно - и дома, и рельеф видимо экранируют
В чатах Галактики стон стоит по поводу гидропарк-сейшенов, от счастливіх обладателей окон на Запад. И легкое злорадство от жителей с окнами на чігунку
Надо будет спросить у знакомых оттуда. Видимо, чем "видовее" там квартира, тем лучше слышно
П.С. Хотя это конечно очередное проявление вильнолюда, и тут помогут только штрафы на сотни тысяч или закрытие заведений. Но, по крайней мере, в отличие от железки и Сверстюка под боком, тут хоть теоретически что-то можно сделать, да и проблема сугубо сезонная
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29965
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1275 раз.
- Подякували: 7244 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:39
kingkongovets написав:
музон не только с гидрика - на трухане еженощная гульба в куба кемпе + иногда в юбк
Музыки скоро будет много, растет кол-во эксплуатируемых крыш и на открыается 2-1й на русановке фронт - руфтоп-пати с башен на воссединения
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 133
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:40
Faceless написав:
Надо будет спросить у знакомых оттуда. Видимо, чем "видовее" там квартира, тем лучше слышно
П.С. Хотя это конечно очередное проявление вильнолюда, и тут помогут только штрафы на сотни тысяч или закрытие заведений. Но, по крайней мере, в отличие от железки и Сверстюка под боком, тут хоть теоретически что-то можно сделать, да и проблема сугубо сезонная
Ставим Прану и закупориваемся или спим при кондере,тем более летом в жару...
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:42
fox767676 написав: hume написав:
ьше этих станций лезть ну такое. Левобережка и Оболонская набережная исключительно из за набережных.
Левобережка от Флоренции до Никольско-Слободской и без набережных ценна, примерно как Голосеево, застройка даже пореспектабельней. Вот за Никольско-Слободской, все эти "Гавани" вот там да - ПОХ-Мордор, слегка спасаемый набережной. Даже по периметру парка Победы на Дарницы поинтересней, хотя там набережной кроме озера нет
Не всегда старая застройка ценна. Например на Русановской набережной, Флоренции и ТД довольно адекватная составляющая, квартиры доставались интеллигенции. А вот на старой Никольской слободке иивирацоне парка победы совсем не очень. Потом на Никольской слободке начали разбавлять ведомственными домами, но тоже не спасло. После постройки 2б и 4 б стало уже интересне, но ближе к дачам вечером не стоило гулять. Солнечная ривьера и русгавань вытянет район на более качественное наполнение, к сожалению через перенаселение. Ко всем новым домам нужно будет ехать через Шептицкого и круг, а оно уже стало. Туда же едут еще все сады. Поэтому если ДИМ вставит там ещё три свечечки району придется просто чиллить, ехать он уже никуда не будет.
Теперь представим на сколько уплотняется район, который имеет самый первый выезд на мост метро без развязок и светофоров и те, кто двигаются с Перова и Броварского проспекта могут себе набросить минут 20-30.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8185
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 880 раз.
- Подякували: 1589 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:43
fox767676 написав: kingkongovets написав:
музон не только с гидрика - на трухане еженощная гульба в куба кемпе + иногда в юбк
Музыки скоро будет много, растет кол-во эксплуатируемых крыш и на открыается 2-1й на русановке фронт - руфтоп-пати с башен на воссединения
На крыше Сверстюка 52 были прецеденты, но вроде потом не повторялось, соседние дома жаловались. В любом случае, с гулянками на крышах все порешать проще, чем с Гидриком и Трухановым
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 29965
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1275 раз.
- Подякували: 7244 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Пон 13 вер, 2021 12:43
fox767676 написав: kingkongovets написав:
музон не только с гидрика - на трухане еженощная гульба в куба кемпе + иногда в юбк
Музыки скоро будет много, растет кол-во эксплуатируемых крыш и на открыается 2-1й на русановке фронт - руфтоп-пати с башен на воссединения
Вот будет в будущем веселье для счастливых обладателей "элитного" Русанов резидентс, с прямым видом на эти башни:lol:
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 472
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|588
|292263
|
Суб 11 вер, 2021 22:11
Успіх
|
|21365
|3866803
|
Сер 08 вер, 2021 19:36
UA
|
|20
|49592
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|