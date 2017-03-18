Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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А такие китайские стены как Каховский вообще позор Киеву...Как такое можно строить в наше время? Благо хотя-бы жк Русановская гавань не сплошная стена хотят тот же эконом класс по сути.
Кстати, на удивление в этом далеко не красивом комплексе нет смартов. Пока нет. Кидал выше план на однушку в 60 метров. В 31 доме тоже менее 47 нет квартир.. двушки по 70-85. То есть пусть хоть так. Каховский просто набит студиями 25-30 квадратов.. короче по Шептицкого и раньше така Соби Майорова меда проходила, а сейчас и подавно.
Востаннє редагувалось hume в Пон 13 вер, 2021 13:11, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?
Альернативы? Соседство с сеткой бензиноартерий ?
ну конечно же альтернатива всегда только одна - если не вонючий заболоченный берег днепра, или канала, то исключительно «бензиноартерия» - кстати на русановке и левобережке бензину ж взяться неоткуда, там же все ездят исключительно на велосипедах, самокатах, электрокарах и лошадях) это как с ирпенем - альтернатива только вонючий хрущ в ипенях, других альтернатив не существует
я просто описываю проблемы, с которыми придется всю жизнь сталкиваться людям, которые повелись на сказки и шаблоны о райской жизни на берегу
airmax78 написав:Кстати, учитывая стоимость ремонтов "от прораба", возможно имеет смысл потихоньку начинать совместные проекты с застройщиками а-ля Standard One.
Есть уже небольшие конторки, которые начинают двигаться по модели fixed price. В каталоге у них, как правило, 3-4 разных интерьера, а цена варьируется только от площади помещения. Думаю, ремонт под ключ с гарантированной ценой - это то, чего рынку очень не хватает, и это направление будет быстро развиваться
Да, только цена там на 30% дороже самой нескромной бригады
Думаю, с ремонтами имеет место когнитивная ошибка "сделаю дешевле". На берегу всегда так кажется, а в процессе и скромная, и нескромная бригада много раз заставит пересмотреть смету, и в итоге выйдет дороже.
Преимущества типовых проектов ремонтов очевидны - это синергия в закупках материалов и слаженный процесс работ. Что и позволяет снизить их себестоимость
А такие китайские стены как Каховский вообще позор Киеву...Как такое можно строить в наше время? Благо хотя-бы жк Русановская гавань не сплошная стена хотят тот же эконом класс по сути.
Кстати, на удивление в этом далеко не красивом комплексе нет смартов. Пока нет. Кидал выше план на олнузуив 60 метров. В 31 доме тоже менее 47 нет квартир.. двушки по 70-85. То есть пусть хоть так. Каховский просто набит студиями 25-30 квадратов.. короче по Шептицкого и раньше така Соби Майорова меда проходила, а сейчас и подавно.
Каховский- это уровень Навигатора как локации так и с качеством ( отделка не в счёт) . Жалоб от жильцов не реально много. Одно время думал купить под инвестицию, и благо не влез в это дерьмо. НЕ пойму как там вообще аренда 36 м однушки может стоить 15 000? Безумные хотелки?
Решение властей Украины о снижении тарифов на электроэнергию угрожает финансовой ситуации в энергетике, считает вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде. Об этом она сказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 13 сентября.
"Мы поприветствовали предыдущее решение правительства отменить льготные цены на потребление до 100 кВт-часов в месяц. Недавнее решение отменить реформу и снизить тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора, которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19", – сказала она.
В связи с этим она отметила важность большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая текущий финансовый дефицит отрасли.
"Исходя из анализа ВБ, тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отображает ее стоимость", - сказала Бьерде
kingkongovets написав:[]музон не только с гидрика - на трухане еженощная гульба в куба кемпе + иногда в юбк, воняет возле днепра везде, каждый день это ощущаю, катаясь на велике, допускаю, шо на верхних этажах и на второй-третьей линии он не ощущается, только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?
Куба Кемп он же вообще напротив дач. Основные открытые дискачи как раз напротив Ривьера Риверсайд. Гулянки за все лето слышал пару раз, но у меня и не видовая. Слышно хорошо вечерние матчи по футбику. Там вроде 6х6 проходят соревнования. Если нет заводи в которой ничего не гниёт, то пахнет обычной рекой. Мне вообще заходят такие прогулки. К сожалению пока нет чего-то похожего по длине на набережную Оболонь. Приходится идти к солнечной Ривьере и дальше под мост, вдоль яхт клуба на рус набережную. Посмотрим, может Кличко сумеет что-то достойное сделать на слободке, пока точно сделано полкилометра набережной с полного нуля.
Libo написав:Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега. Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин? Кто сказал что это проблемный дом или локейшн. Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
Как человек, заезжающий в Бруклин при каждом посещении NY подтверждаю, что Libo вполне объективно оценил этот дом и райончик ))) 10 минут на юг (за Бэлт) и локейшн существенно дорожает. Особенно с видом на океан и без наземного метро под домом...