Додано: Пон 13 вер, 2021 12:59

Решение властей Украины о снижении тарифов на электроэнергию угрожает финансовой ситуации в энергетике, считает вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде. Об этом она сказал в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном в понедельник, 13 сентября.



"Мы поприветствовали предыдущее решение правительства отменить льготные цены на потребление до 100 кВт-часов в месяц. Недавнее решение отменить реформу и снизить тарифы на электроэнергию для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт-часов в месяц, может поставить под угрозу финансовое оздоровление сектора, которое еще больше ослабляется из-за пандемии COVID-19", – сказала она.



В связи с этим она отметила важность большего возмещения расходов в энергосекторе, учитывая текущий финансовый дефицит отрасли.



"Исходя из анализа ВБ, тариф на электроэнергию для населения нужно постепенно повышать до уровня, который отображает ее стоимость", - сказала Бьерде