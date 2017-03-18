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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8509851085118512>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:09

  J_P написав:
  Investor_K написав:Просмотрел уены на квартиры в Кишиневе. Все цены в евро. Почему у нас они в баксах?

Я тут несколько лет за это ратую... И графики приводил, и логические построения ...
Наверно человеческому мозгу проще считать что земля плоская )))

Приветствую вас. Как вы оцениваете ситуацию с реконструкцией ТРЦ Метрополис? Возможно ли получить вместе с реконструкцией ТРЦ пару домов в нагрузку? Ничего не слышали?
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:10

  airmax78 написав:
  Первый написав:Дякую за об’єктивну інформацію.
З таких новин тяжко починати тиждень болі…
110 кує - за граню зла.
Думаю через зменшену активність зРадіо.
Менше графіків - більша ціна.

Почувствовали слабину и дожимают.


Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 13 вер, 2021 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:10

:?
  hume написав:
  kingkongovets написав:[]музон не только с гидрика - на трухане еженощная гульба в куба кемпе + иногда в юбк, воняет возле днепра везде, каждый день это ощущаю, катаясь на велике, допускаю, шо на верхних этажах и на второй-третьей линии он не ощущается, только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?

Куба Кемп он же вообще напротив дач. Основные открытые дискачи как раз напротив Ривьера Риверсайд. Гулянки за все лето слышал пару раз, но у меня и не видовая. Слышно хорошо вечерние матчи по футбику. Там вроде 6х6 проходят соревнования. Если нет заводи в которой ничего не гниёт, то пахнет обычной рекой. Мне вообще заходят такие прогулки. К сожалению пока нет чего-то похожего по длине на набережную Оболонь. Приходится идти к солнечной Ривьере и дальше под мост, вдоль яхт клуба на рус набережную. Посмотрим, может Кличко сумеет что-то достойное сделать на слободке, пока точно сделано полкилометра набережной с полного нуля.

И сколько всего км ваш маршрут занимает в сторону слободки, если не секрет? Я тоже люблю такие прогулки быстрым шагом, но раньше приходилось только по русановке наматывать круги когда был Киеве 8)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:15

  roberto dark написав:[
Каховский- это уровень Навигатора как локации так и с качеством ( отделка не в счёт) . Жалоб от жильцов не реально много. Одно время думал купить под инвестицию, и благо не влез в это дерьмо. НЕ пойму как там вообще аренда 36 м однушки может стоить 15 000? Безумные хотелки?

Озвучиваю исключительно хотелки из риелторсктх групп. Думаю когда выйдут все квартиры хотелки присядут. Там такой адище уже вокруг творится, ранее практически пустая Шептицкого превратилась в очень интенсивную дорогу. Владельцы квартир в доме от укрбуда же садовый начали уже подвывать, ибо им можно проехать к их же через Каховский.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:19

  airmax78 написав:
  roberto dark написав:
  hume написав:. Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.

Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.

Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.

Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???

P.S. По версии Hume вырисовывается КИЕВСКИЙ "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" : ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА.

ОЙТИ-Мекка (с) Юры. Туда еще все что в пешей доступности от Вокзальной входит + Юра, проведя границу по Телиги пророчески включил в нее Юнит. А вот Уно Сити - почти там, но все-таки уже за границей. Не знаю что делать с ФТ и Республикой. Будем считать их ОЙТИ анклавами - Черноморскими колониями греков. Цивилизация посреди хаоса.

так я почті угадав з локацією кавалірок оточення Києва по лініям ШРТ:
- на Кардачах сама козирна кавалірка, в ІТ мєцці,
- на Жулянах примазалася до Республіки,
- на зельлоній ШРТ, десь там де Трібека увидів старт рокєти, але до ШРТ там 5 мінут пєхотою

3 кавалірки, і три влучних постріли: 1 в яблучко, і дві 9ки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:22

  kingkongovets написав:свежайший видос со строительства мостов на остров оболонский, состояние воды в днепре оцените сами

https://youtu.be/8Lx0onceqjk

Да ну ладно вам, ну откровенности ради такая вода месяцок всего лишь. :mrgreen: весной прекрасно прогуливаться вдоль реки с распускающийся зеленью, или осенью с красивой желтокрасной опадающей листвой, или сутра на пробежке вдоль речки встретить рассвет. Не слушайте краски. Центр тоже не везде нормальный, вы то на велике, но все могут сесть и через 15 минут на трузанове и в Наталке. Я вообще начал кататься исключительно на труханове и ДР народов. Не могу по городу, вонища, дышать нечем
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:22

  airmax78 написав:
  Первый написав:Дякую за об’єктивну інформацію.
З таких новин тяжко починати тиждень болі…
110 кує - за граню зла.
Думаю через зменшену активність зРадіо.
Менше графіків - більша ціна.

Почувствовали слабину и дожимают.

Там ещё ремонт может и 40куе затянуть если надо и хочетчя сдавать дорого.
И почём её,эту прелесть, сдавать то будут лет через пять(???) при таких раскладах - за 1,2куе, за 1,3куе или за полторуху? 25кгрн по любому маловато будет, а курс то как сиганёт с этими криворожскими...
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:26

  sequence написав:короче, у завхоза стройматериалами начинается дергаться левый глаз. Сентябрьский спрос на стройматериалы на уровне 2019 года, что примерно на 10-15% ниже ожидаемого. Хорошо, хоть цены дороже 2019го раза в полтора, иначе хоть в петлю!
Неуверенное ощущение, что у покупателей начинают заканчиваться деньги.

да не тре тут тиждинь болі начинати із зради:
зерно молотиться, руда копається, крани крутяться, моноліт бетонірується, концептуальний овноблок продається....
хоча, може то понеділок 13те, чи дійсно начало конца (палапланірованіє від МХЗ)
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:26

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:свежайший видос со строительства мостов на остров оболонский, состояние воды в днепре оцените сами

https://youtu.be/8Lx0onceqjk

Да ну ладно вам, ну откровенности ради такая вода месяцок всего лишь. :mrgreen: весной прекрасно прогуливаться вдоль реки с распускающийся зеленью, или осенью с красивой желтокрасной опадающей листвой, или сутра на пробежке вдоль речки встретить рассвет. Не слушайте краски. Центр тоже не везде нормальный, вы то на велике, но все могут сесть и через 15 минут на трузанове и в Наталке. Я вообще начал кататься исключительно на труханове и ДР народов. Не могу по городу, вонища, дышать нечем
с июля такое, какой там месяцок
в киеве кроме берега днепра полно еще мест, где можно прогуляться, а на днепр все же лучше всего смотреть с высоты печерских и старокиевских пагорбов)
в ирпень шоп погулять в парке ехать вовсе не обязательно)

зы: на выхах вполне можно и по городу, вчера например на трухане и разогнаться было негде от наплыва отдыхающих, но вообще то локаций для катания (и прогулок в парках) в киеве хватает и их становится все больше
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 13 вер, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Востаннє редагувалось Frant в Пон 13 вер, 2021 13:32, всього редагувалось 1 раз.
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