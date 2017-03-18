roberto dark написав:

hume написав: . Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.



Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова.. . Понравилось в центре Львова только, дальше от центра грусть печаль на уровне спальников Николаева. В центре Мукачево и Ужгорода прослезился. Но природа красивая, через перевал в Закарпатье лесовозы вереницами вьются.Короче, слабую конкуренцию Киеву могут составить Харьков и Одесса. И центр Львова..

Мне тут долярчик на соседней ветке, упорно доказывает, что во ЛЬВОВСКИХ СПАЛЬНИКАХ - МЁДОМ НАМАЗАНО и однухи с ремонтом по 70 000 $ улетают.Жизнь в тех районах конечно есть, но какая? В новых, необжитых муравейниках между обшарпаных панелек с другими долярчиками, а также - пробками, мафами,убитыми маршрутками и прочим трешняком.Был в Мукачево пару лет назад и впечатления те же как и от ихнего распиаренного, но весьма унылого (изнутри особенно) замка Паланок. Природа шикарная, как и все Карпаты, где ещё деревья не вырубили. А тех кто их вырубают, хочется спросить- ОНИ ИХ САЖАЛИ ВООБЩЕ???