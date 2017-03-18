uaprofi
uaprofi Так это мостик наверное на экстренный случай типа пожара, ну в тоже время можно попробовать. Идея оригинальная в техническом плане.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 13:50
uaprofi
uaprofi Так это мостик наверное на экстренный случай типа пожара, ну в тоже время можно попробовать. Идея оригинальная в техническом плане.
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:51
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:51
запросто... там 40 хв. напєхоту до К-паса, і в малому кольці от Тєлєги до Гетьмана і далі до Дємєєвки
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Уже есть 4 ннабережные - русгаванская, ривьерская, русановская, березняковская.
Лет за 5 надеюсь сделают проход возле воды между 1 и 2 , и возможно будет прогресс по поздняковской. Тогда можно будет культурно прогуляться от гавани до ривермола например, причем с вариантами (по рус. набережной или каналу).
Но уже за последние 10 лет огромный прогресс. На Никольской Слободке кроме пляжа Веселка тогда ничего не было. Даже собор был глухим бетоном огорожен и к риверсайду проход был в первобытном состоянии. Так что основания для оптимизма есть.
Вот есть ли у оболонской возможность соединится с Подолом - хз.
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:54
Ну нормально: 1.5 года ждали, еще год легко подождем. Опять же время денег подкопить остается.
Додано: Пон 13 вер, 2021 13:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У вас трохи збочене уявлення "пішої доступності". Ніхто не сперечається, що можна й пару десятків кілометрів пішки пройти
Додано: Пон 13 вер, 2021 14:01
Як би п. Флаймен жив 1000 років, можливо, такими темпами у передпенсійному віці, років у 750 - він чогось би й купив в межах Києва, а не прикиївських Єпенів.
Чому би зразу не купити на ринку стиглі помідори? А не всяку гниль і непотріб???
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:00
По твоїй легенді Я ж в ОП працюю. Не можу рік не продавати - їсти хочется.
Додано: Пон 13 вер, 2021 15:20
Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы
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