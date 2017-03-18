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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8510851185128513

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:50

uaprofi
uaprofi Так это мостик наверное на экстренный случай типа пожара, ну в тоже время можно попробовать. Идея оригинальная в техническом плане.
Udalt
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:51

  kingkongovets написав:..вчера на трухане)
..

..нацарапал Конг, плюнул, решил, что проход запрещен, но не проезд, ну и поехал на разведку..
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:51

  Faceless написав:
  flyman написав:так я почті угадав з локацією кавалірок оточення Києва по лініям ШРТ:
- на Кардачах сама козирна кавалірка, в ІТ мєцці,

Це як Кардачі вписалися в трикутник ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА?

запросто... там 40 хв. напєхоту до К-паса, і в малому кольці от Тєлєги до Гетьмана і далі до Дємєєвки
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.
  hume написав:Мне вообще заходят такие прогулки. К сожалению пока нет чего-то похожего по длине на набережную Оболонь.

Уже есть 4 ннабережные - русгаванская, ривьерская, русановская, березняковская.
Лет за 5 надеюсь сделают проход возле воды между 1 и 2 , и возможно будет прогресс по поздняковской. Тогда можно будет культурно прогуляться от гавани до ривермола например, причем с вариантами (по рус. набережной или каналу).
Но уже за последние 10 лет огромный прогресс. На Никольской Слободке кроме пляжа Веселка тогда ничего не было. Даже собор был глухим бетоном огорожен и к риверсайду проход был в первобытном состоянии. Так что основания для оптимизма есть.
Вот есть ли у оболонской возможность соединится с Подолом - хз.
fox767676
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:54

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Дякую за об’єктивну інформацію.
З таких новин тяжко починати тиждень болі…
110 кує - за граню зла.
Думаю через зменшену активність зРадіо.
Менше графіків - більша ціна.

Почувствовали слабину и дожимают.


Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим

Ну нормально: 1.5 года ждали, еще год легко подождем. Опять же время денег подкопить остается.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Faceless написав:
  flyman написав:так я почті угадав з локацією кавалірок оточення Києва по лініям ШРТ:
- на Кардачах сама козирна кавалірка, в ІТ мєцці,

Це як Кардачі вписалися в трикутник ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА?

запросто... там 40 хв. напєхоту до К-паса, і в малому кольці от Тєлєги до Гетьмана і далі до Дємєєвки


У вас трохи збочене уявлення "пішої доступності". Ніхто не сперечається, що можна й пару десятків кілометрів пішки пройти
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 14:01

  flyman написав:
  Frant написав:flyman
  flyman написав:3 кавалірки, і три влучних постріли: 1 в яблучко, і дві 9ки

Де вихлоп???
Отримані %% по вкладеним інвештиціям в підвали та горища Прикиївських Єпенів???
П.С. Один постріл (бучанський цоколь) - точно холостий. А решта???

якраз там плацдарм для оточення, з нього все почалося, це як Скруджа перші 10 центів.

Як би п. Флаймен жив 1000 років, можливо, такими темпами у передпенсійному віці, років у 750 - він чогось би й купив в межах Києва, а не прикиївських Єпенів.

Чому би зразу не купити на ринку стиглі помідори? А не всяку гниль і непотріб???
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:00

По твоїй легенді Я ж в ОП працюю. Не можу рік не продавати - їсти хочется.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 15:20

Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы
zРадио
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