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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8512851385148515>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:43

  zРадио написав:Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы

Ти святий😇. Навіть коли роздаєш іншим і пишеш цитата «обісраний».

Трішки реального життя. Чекай на графіках. Викладаю саме по « неліквіду»

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13 вересня цього року.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/1 ... =384931759
:D
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:09

  flyman написав:
  change_pm написав:
  Faceless написав:ЛУКЬЯНОВКА - ЛЕВОБЕРЕЖКА- ДЕМЕЕВКА?

десь так...
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що це за наскальна порнографія?

це РОКЕТА на схід ))) там, де в неї сопло - там Крадачі і твоя, козирна, пречудова, кавалірка :!:

V означає - куаліті контрол сопла = гут!
Востаннє редагувалось change_pm в Пон 13 вер, 2021 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:24

  Первый написав:
  zРадио написав:Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы

Ти святий😇. Навіть коли роздаєш іншим і пишеш цитата «обісраний».

Трішки реального життя. Чекай на графіках. Викладаю саме по « неліквіду»

Початок серпня цього року
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13 вересня цього року.
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Параплан унесло восходящим потоком мусорных днех.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:26

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  zРадио написав:Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы

Ти святий😇. Навіть коли роздаєш іншим і пишеш цитата «обісраний».

Трішки реального життя. Чекай на графіках. Викладаю саме по « неліквіду»

Початок серпня цього року
Зображення

13 вересня цього року.
Зображення

Параплан унесло восходящим потоком мусорных днех.

  change_pm написав:
США - цены на недвижимость (SP-Case-Schiller Index ) по отношению к доходам домохозяйств = рекордные уровни пузыря 2007-2008гг

https://www.spglobal.com/spdji/en/indic ... /#overview

зі. все дуууужеее погано!
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:десь так...
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що це за наскальна порнографія?

це РОКЕТА на схід ))) там, де в неї сопло - там Крадачі і твоя, козирна, пречудова, кавалірка :!:

V означає - куаліті контрол сопла = гут!

шото не в ту сторону рокєта, не до ЄС.
не той вектор.
Корече, дупа, чи то сопло рокєти на Лівому березі, а кобіна з касманаутамі на Кардачах
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 17:43

Опять одна растишка вбрасывает манипуляцию, вторая - рвется изобразить печаль об ушедшем поезде. Как насчет предложения показать цены не "от", а "="? А то, знаете ли, в августе могли продать квартиру на 3-м этаже, и "от" сразу стал выше на 10-15% без изменения прейскуранта :mrgreen:

Вы здесь читателей совсем за дураков держите, граждане сэйлзы?
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 13 вер, 2021 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:03

  zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим


Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:04

  zРадио написав:Опять одна растишка вбрасывает манипуляцию, вторая - рвется изобразить печаль об ушедшем поезде. Как насчет предложения показывать цены не "от", а "="? А то, знаете ли, в августе могли продать квартиру на 3-м этаже, и "от" сразу стал выше на 10-15% без изменения прейскуранта :mrgreen:

Вы здесь читателей совсем за дураков держите, граждане сэйлзы?

И шо ты истеришь ? :)
Или понимаешь, что отгребать за своё упоротое отстаивание "прогноза" будешь по полной

По факту, не сиди по выходным на форуме.

Вийди в люди, як то кажуть

Посиди в кафе, понаблюдай сколько там народу и что они заказывают
Выйди в барбекю-зону любого парка.

Понаблюдай, это очень инетересно.
Может тогда до тебя дойдёт, что "нарисованные" графики - это ничто

А вот графика наблюдений - это реальность
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:21

  zРадио написав:Опять одна растишка вбрасывает манипуляцию, вторая - рвется изобразить печаль об ушедшем поезде. Как насчет предложения показать цены не "от", а "="? А то, знаете ли, в августе могли продать квартиру на 3-м этаже, и "от" сразу стал выше на 10-15% без изменения прейскуранта :mrgreen:

Вы здесь читателей совсем за дураков держите, граждане сэйлзы?



Про який поїзд мова?

Тобі, цитата тебе «обісравшомуся дураку», виклав Я і Hume скріни по двом різним ЖК. Що тобі не так? Яких реформ тобі не вистачає😂?
Що тобі в них не видно?
А 136 перші 5 поверхів нежитлові. Різниця між 10тим і 28мим була 20 кує.

Я ж писав по двом конкретним жк - буде дорожать
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