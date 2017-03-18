Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы
Ти святий😇. Навіть коли роздаєш іншим і пишеш цитата «обісраний».
Трішки реального життя. Чекай на графіках. Викладаю саме по « неліквіду»
zРадио написав:Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы
Ти святий😇. Навіть коли роздаєш іншим і пишеш цитата «обісраний».
Трішки реального життя. Чекай на графіках. Викладаю саме по « неліквіду»
zРадио написав:Это ты по легенде - успешный перекупщик, а по моему предположению - либо риелтор, лидо продавец. В любом случае, я от своих ожиданий по КРЖН не проиграю ни копейки даже в случае их нереализации. Ты же, если не оправдаются твои ожидания, либо не зафиксируешь прибыль, либо зафиксируешь убытки, либо останешься без работы
Ти святий😇. Навіть коли роздаєш іншим і пишеш цитата «обісраний».
Трішки реального життя. Чекай на графіках. Викладаю саме по « неліквіду»
Початок серпня цього року
13 вересня цього року.
Параплан унесло восходящим потоком мусорных днех.
change_pm написав:
США - цены на недвижимость (SP-Case-Schiller Index ) по отношению к доходам домохозяйств = рекордные уровни пузыря 2007-2008гг
Опять одна растишка вбрасывает манипуляцию, вторая - рвется изобразить печаль об ушедшем поезде. Как насчет предложения показать цены не "от", а "="? А то, знаете ли, в августе могли продать квартиру на 3-м этаже, и "от" сразу стал выше на 10-15% без изменения прейскуранта
Вы здесь читателей совсем за дураков держите, граждане сэйлзы?
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 13 вер, 2021 18:03, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав: Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим
Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.
zРадио написав:Опять одна растишка вбрасывает манипуляцию, вторая - рвется изобразить печаль об ушедшем поезде. Как насчет предложения показывать цены не "от", а "="? А то, знаете ли, в августе могли продать квартиру на 3-м этаже, и "от" сразу стал выше на 10-15% без изменения прейскуранта
Вы здесь читателей совсем за дураков держите, граждане сэйлзы?
И шо ты истеришь ? Или понимаешь, что отгребать за своё упоротое отстаивание "прогноза" будешь по полной
По факту, не сиди по выходным на форуме.
Вийди в люди, як то кажуть
Посиди в кафе, понаблюдай сколько там народу и что они заказывают Выйди в барбекю-зону любого парка.
Понаблюдай, это очень инетересно. Может тогда до тебя дойдёт, что "нарисованные" графики - это ничто
zРадио написав:Опять одна растишка вбрасывает манипуляцию, вторая - рвется изобразить печаль об ушедшем поезде. Как насчет предложения показать цены не "от", а "="? А то, знаете ли, в августе могли продать квартиру на 3-м этаже, и "от" сразу стал выше на 10-15% без изменения прейскуранта
Вы здесь читателей совсем за дураков держите, граждане сэйлзы?
Про який поїзд мова?
Тобі, цитата тебе «обісравшомуся дураку», виклав Я і Hume скріни по двом різним ЖК. Що тобі не так? Яких реформ тобі не вистачає😂? Що тобі в них не видно? А 136 перші 5 поверхів нежитлові. Різниця між 10тим і 28мим була 20 кує.