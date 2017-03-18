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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8512851385148515

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:32

  remark написав:
  zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим


Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.

Зеленые парни еще ничего не смогли довести до конца или хотя бы до вменяемого результата. Или погнут, или поломают, или просто рухнут, не успев взлететь.
Я в них верю)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:38

  antey1969 написав:Зеленые парни еще ничего не смогли довести до конца или хотя бы до вменяемого результата. Или погнут, или поломают, или просто рухнут, не успев взлететь.
Я в них верю)

Тогда зачем за них голосовали ?
Рассию ждал в Украине ?

Но не боись, зелёные тебя поставят на бабло, не сомневайся. Будешь бухтеть, но платить
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 18:51

  pesikot написав:не сиди по выходным на форуме.

Вийди в люди, як то кажуть



Дельное предложение для бухгалтеров, не знающих, как писать на форуме со смартфона

  Первый написав:Тобі, цитата тебе «обісравшомуся дураку», виклав Я і Hume скріни по двом різним ЖК.Що тобі не так? Яких реформ тобі не вистачає😂?
Що тобі в них не видно?
А 136 перші 5 поверхів нежитлові. Різниця між 10тим і 28мим була 20 кує.


Тебе, родное сердце, после манипуляций ценами на мух и котлеты писать "я" противопоказано даже с маленькой буквы, не говоря уже о большой. Забудь это слово.

Сравнения ценников без "от" не будет, я правильно понял?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:00

  zРадио написав:
  pesikot написав:не сиди по выходным на форуме.

Вийди в люди, як то кажуть



Дельное предложение для бухгалтеров, не знающих, как писать на форуме со смартфона

Нет, ты всё-таки идиёт :)

Я тебе писал, чтобы ты оторвался от форума и от графиков, а ты мне начал лепетать, что я не умею пользоваться смартфоном :)

Ты так истеришь и кидаешься на оппонентов, что сразу ясно - ты не прав.
И ты знаешь, что ты не прав.
Но упоролся защищать свой "прогноз"

Единственное объяснение - это количество твоих постов на этом форуме, за которое тебе и платят. бОльше твоих постов - бОльше 11 рублей :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:05

  zРадио написав:
  pesikot написав:не сиди по выходным на форуме.

Вийди в люди, як то кажуть



Дельное предложение для бухгалтеров, не знающих, как писать на форуме со смартфона

  Первый написав:Тобі, цитата тебе «обісравшомуся дураку», виклав Я і Hume скріни по двом різним ЖК.Що тобі не так? Яких реформ тобі не вистачає😂?
Що тобі в них не видно?
А 136 перші 5 поверхів нежитлові. Різниця між 10тим і 28мим була 20 кує.


Тебе, родное сердце, после манипуляций ценами на мух и котлеты писать "я" противопоказано даже с маленькой буквы, не говоря уже о большой. Забудь это слово.

Сравнения ценников без "от" не будет, я правильно понял?


😂

Які маніпуляції? Тут крім тебе ніхто ними не займається.


Тобі все що не покажи - Так це без толку. Тобі сци між очі - тобі все божа роса.


Тримай.




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