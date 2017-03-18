Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим
Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.
Зеленые парни еще ничего не смогли довести до конца или хотя бы до вменяемого результата. Или погнут, или поломают, или просто рухнут, не успев взлететь. Я в них верю)
Дельное предложение для бухгалтеров, не знающих, как писать на форуме со смартфона
Первый написав:Тобі, цитата тебе «обісравшомуся дураку», виклав Я і Hume скріни по двом різним ЖК.Що тобі не так? Яких реформ тобі не вистачає😂? Що тобі в них не видно? А 136 перші 5 поверхів нежитлові. Різниця між 10тим і 28мим була 20 кує.
Тебе, родное сердце, после манипуляций ценами на мух и котлеты писать "я" противопоказано даже с маленькой буквы, не говоря уже о большой. Забудь это слово.
Сравнения ценников без "от" не будет, я правильно понял?
Дельное предложение для бухгалтеров, не знающих, как писать на форуме со смартфона
Первый написав:Тобі, цитата тебе «обісравшомуся дураку», виклав Я і Hume скріни по двом різним ЖК.Що тобі не так? Яких реформ тобі не вистачає😂? Що тобі в них не видно? А 136 перші 5 поверхів нежитлові. Різниця між 10тим і 28мим була 20 кує.
Тебе, родное сердце, после манипуляций ценами на мух и котлеты писать "я" противопоказано даже с маленькой буквы, не говоря уже о большой. Забудь это слово.
Сравнения ценников без "от" не будет, я правильно понял?
😂
Які маніпуляції? Тут крім тебе ніхто ними не займається.
Тобі все що не покажи - Так це без толку. Тобі сци між очі - тобі все божа роса.