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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8513851485158516>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:08

ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:25

30 років ніхто нічого ні у кого не питав. Звідки і на які кошти у безробітних "хатинки" в центрі столиці і останні моделі "Ламборджіні"?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:33

Frant

раньше и авто и недвигу можно было за нал купить

контроль по любому будет!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:42

  uaprofi написав:Frant

раньше и авто и недвигу можно было за нал купить

контроль по любому будет!

І зараз можна купити "вторинку" за готівку. Можливо, потрібно формально провести її через банк.
Головне - ніхто не питає, а звідки гроші, Зін????
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 19:52

  uaprofi написав:Frant

раньше и авто и недвигу можно было за нал купить

контроль по любому будет!


Уже процесс пошел Постанова НБУ №83 от 05.08.2021г. принята банками к исполнению, вести с полей из Ощада:
за відкриття та обслуговування Спеціального рахунку: відкриття 100грн, обслуговування 1% від суми переказу коштів з рахунку клієнта.
То есть, к 5% налога надо прибавить еще 1% комиссии Ощада, но заключительное:
Підрозділ Фінансового моніторингу Банку проводить заходи щодо встановлення джерел походження коштів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, після зарахування їх на Спеціальний рахунок Декларанта. За результатами здійснення таких заходів підрозділ фінансового моніторингу Банку вживає дії з урахуванням положень законодавства з питань фінансового моніторингу.
Відкрити спец. рахунок можна тільки в Центральних відділеннях, там де є ВІП-зона.
Вот такой контроль для амнистии, если подтвердишь, что не украл их)
Не так просто еще и амнистировать. А кто рискнет покупать недвигу в период амнистии с серыми деньгами, то не предсказуемо что может возникнуть, даже если банк и пропустит сумму, а они уже идут на миллионы, то потом налоговая неизвестно какой процент выставит? Риски-риски, а у Франта все так просто)
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:07

  remark написав:
  zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим


Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.


А как вариант, купить своим чадам по квартирке до 120 кв.м? :roll:
Можно отмобилизовать под это дело всех своих нищих родственников.
Прокатит? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:10

  uaprofi написав:ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?

а яка різниця, минуле не зміниш, а майбутнє... ну зупинить ФРС м"ягку монетарну політику, і КРЖН камнем вниз...
тільки тут є "Хоми невірючі, або такими прикидаються, бо зобов'язує робота"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:13

  kingkongovets написав:
fox767676 написав:
  kingkongovets написав:только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?

Альернативы? Соседство с сеткой бензиноартерий ?
ну конечно же альтернатива всегда только одна - если не вонючий заболоченный берег днепра, или канала, то исключительно «бензиноартерия» - кстати на русановке и левобережке бензину ж взяться неоткуда, там же все ездят исключительно на велосипедах, самокатах, электрокарах и лошадях)
это как с ирпенем - альтернатива только вонючий хрущ в ипенях, других альтернатив не существует

я просто описываю проблемы, с которыми придется всю жизнь сталкиваться людям, которые повелись на сказки и шаблоны о райской жизни на берегу


А какие лично вы ЖК, дома, районы Киева считаете хорошими для жизни ?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:20

  Libo написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим


Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.


А как вариант, купить своим чадам по квартирке до 120 кв.м? :roll:
Можно отмобилизовать под это дело всех своих нищих родственников.
Прокатит? :roll:

допустим в Лібо є лям кеша, зароблений чесно із довідкою IR.
а в ПАПи є сліпий траст,
а в пересіченого нема.

Чи ви теж думаєте, що тут в через одного або повний матрас Франклінів, або під грушею ?

100 ярдів кеша по легенді, тобто по $25К на кожного включаючи 100 літніх бабусь і немовлят. З яких 400Кгр кожному амністія в подарунок!

ЛОЛ
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 20:25

  Libo написав:
  remark написав:
  zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим


Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.


А как вариант, купить своим чадам по квартирке до 120 кв.м? :roll:
Можно отмобилизовать под это дело всех своих нищих родственников.
Прокатит? :roll:


Попробуйте, заодно и нам расскажете, прокатило или нет.
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