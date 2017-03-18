|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:08
ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4899
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:25
30 років ніхто нічого ні у кого не питав. Звідки і на які кошти у безробітних "хатинки" в центрі столиці і останні моделі "Ламборджіні"?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22308
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1391 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:33
Frant
раньше и авто и недвигу можно было за нал купить
контроль по любому будет!
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 4899
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 691 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:42
uaprofi написав:Frant
раньше и авто и недвигу можно было за нал купить
контроль по любому будет!
І зараз можна купити "вторинку" за готівку. Можливо, потрібно формально провести її через банк.
Головне - ніхто не питає, а звідки гроші, Зін????
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22308
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1391 раз.
- Подякували: 2319 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 19:52
uaprofi написав:Frant
раньше и авто и недвигу можно было за нал купить
контроль по любому будет!
Уже процесс пошел Постанова НБУ №83 от 05.08.2021г. принята банками к исполнению, вести с полей из Ощада:
за відкриття та обслуговування Спеціального рахунку: відкриття 100грн, обслуговування 1% від суми переказу коштів з рахунку клієнта.
То есть, к 5% налога надо прибавить еще 1% комиссии Ощада, но заключительное:
Підрозділ Фінансового моніторингу Банку проводить заходи щодо встановлення джерел походження коштів у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу, після зарахування їх на Спеціальний рахунок Декларанта. За результатами здійснення таких заходів підрозділ фінансового моніторингу Банку вживає дії з урахуванням положень законодавства з питань фінансового моніторингу.
Відкрити спец. рахунок можна тільки в Центральних відділеннях, там де є ВІП-зона.
Вот такой контроль для амнистии, если подтвердишь, что не украл их)
Не так просто еще и амнистировать. А кто рискнет покупать недвигу в период амнистии с серыми деньгами, то не предсказуемо что может возникнуть, даже если банк и пропустит сумму, а они уже идут на миллионы, то потом налоговая неизвестно какой процент выставит? Риски-риски, а у Франта все так просто)
-
remark
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:07
remark написав: zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим
Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.
А как вариант, купить своим чадам по квартирке до 120 кв.м?
Можно отмобилизовать под это дело всех своих нищих родственников.
Прокатит?
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10142
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 4258 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:10
uaprofi написав:
ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?
а яка різниця, минуле не зміниш, а майбутнє... ну зупинить ФРС м"ягку монетарну політику, і КРЖН камнем вниз...
тільки тут є "Хоми невірючі, або такими прикидаються, бо зобов'язує робота"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25935
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1277 раз.
- Подякували: 1995 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:13
kingkongovets написав: fox767676 написав: kingkongovets написав:
только нах тогда такое соседство с «гидроартерией», которое преподносится как дар божий?
Альернативы? Соседство с сеткой бензиноартерий ?
ну конечно же альтернатива всегда только одна - если не вонючий заболоченный берег днепра, или канала, то исключительно «бензиноартерия» - кстати на русановке и левобережке бензину ж взяться неоткуда, там же все ездят исключительно на велосипедах, самокатах, электрокарах и лошадях)
это как с ирпенем - альтернатива только вонючий хрущ в ипенях, других альтернатив не существует
я просто описываю проблемы, с которыми придется всю жизнь сталкиваться людям, которые повелись на сказки и шаблоны о райской жизни на берегу
А какие лично вы ЖК, дома, районы Киева считаете хорошими для жизни ?
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:20
Libo написав: remark написав: zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим
Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.
А как вариант, купить своим чадам по квартирке до 120 кв.м?
Можно отмобилизовать под это дело всех своих нищих родственников.
Прокатит?
допустим в Лібо є лям кеша, зароблений чесно із довідкою IR.
а в ПАПи є сліпий траст,
а в пересіченого нема.
Чи ви теж думаєте, що тут в через одного або повний матрас Франклінів, або під грушею ?
100 ярдів кеша по легенді, тобто по $25К на кожного включаючи 100 літніх бабусь і немовлят. З яких 400Кгр кожному амністія в подарунок!
ЛОЛ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25935
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1277 раз.
- Подякували: 1995 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 13 вер, 2021 20:25
Libo написав: remark написав: zРадио написав:
Шутники, угомонитесь уже. Через год будете зРадио унижать. Или обосранными сидеть, в уныньи сожалея, что не продали. Поглядим
Все может быть, никто не берет во внимание налоговую амнистию, которая обрежет аппетиты спекулянтам, да и просто желающим купить для себя, так как матрасы бздошно засветить, а фин.мон будет лютовать не по-детски, покупаны с легальными катлетами будут на вес золота.
А как вариант, купить своим чадам по квартирке до 120 кв.м?
Можно отмобилизовать под это дело всех своих нищих родственников.
Прокатит?
Попробуйте, заодно и нам расскажете, прокатило или нет.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 829
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: athena1
, remark
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21368
|3867119
|
|
|590
|292491
|
|
|20
|49605
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|