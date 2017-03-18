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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:38
flyman написав:
зупинить ФРС м"ягку монетарну політику, і КРЖН камнем вниз...
тільки тут є "Хоми невірючі, або такими прикидаються, бо зобов'язує робота"
Шариковы всего мира повторяют этот тезис как плоскоземельную мантру и отвергают всякие сомнения по этому поводу.
1. Кто сказал про конец смягчения и четко назвал его сроки? Пока только бла-бла-бла.
В 2018-м попытались смягчить и тут же вернулись в исходное положение - без мягкой монетарной политики экономика не работает. Мягкая монетарная политика - это уже наша судьба, на всю жизнь, до гроба современной экономики и финансовой системы. А может быть и до нашего ...
2. Что изменит в вашей жизни повышение ставки фрс на четверть, пол или один процент? Ничего. Вы не изымите свои доллары из-под матрасов и не побежите в банки за половиной процента. Не забываем - инфляция около 10% в год, а банки вам плятят 1%, т.е. просто грабят вас. Так же не побегут в банки со своими деньгами миллионеры и миллиардеры. Станет чуть дороже кредит, в т.ч. и для бизнеса. Но существенно ли это для бизнеса, который сейчас делает сверприбыль в десятки процентов? Я вас умоляю.
3. А если ставку поднять до 11%? Исключено. Тогда рузнет вся финансовая система и обанкротятся США. ФРС не киллер своей родины и с ней всего человечества. ФРС их спаситель. Поэтому будет уже только лить, лить и лить. Но пугать вас повышением будут. Потому что для финансовой системы чем больше обесценивается у вас долларов под матрасом, тем лучше. Верьте в доллар, ждите обвала на здоровье и не разганяйте нам инфляцию еще больше.
Вывод: быстрее решайте свой квартирный вопрос, тарьте золото и серебро. Вся бумага скоро 451 градус по Фаренгейту и конец.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:46
Frant написав:
Звісно, що просто.
Укро-бидло-їліта завжди залишає для себе лазейки.
І зараз можна купляти машини і дорогі машини, будучі безробітним - і жоден податківець не спитає, звідки коштів.
Я впевнений, що й не буде питати. Ні зараз, ні через рік.
А що буде через 10 років з територією, на якій 73% населення прогаласувала за зеленого клоуна - ніхто не скаже.
Звичайно, що комусь все можна, не перевіриш. Стосовно голосування, думаю що на повторних насєлєніє продовжить термін, только б нєбило вайни, да радной язик не отабралі би.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:51
remark написав: Frant написав:
Звісно, що просто.
Укро-бидло-їліта завжди залишає для себе лазейки.
І зараз можна купляти машини і дорогі машини, будучі безробітним - і жоден податківець не спитає, звідки коштів.
Я впевнений, що й не буде питати. Ні зараз, ні через рік.
А що буде через 10 років з територією, на якій 73% населення прогаласувала за зеленого клоуна - ніхто не скаже.
Звичайно, що комусь все можна, не перевіриш. Стосовно голосування, думаю що на повторних насєлєніє продовжить термін, только б нєбило вайни, да радной язик не отабралі би.
Ви ж розумієте, що процес повинен початись з верхівки. З ків, малюсьок, мілофанів.
Коли для початку засудять десяток міністрів, замміністрів, депутатів за несплату податків, конфіскують майно і впаяють американські штрафи - тоді можна про щось говорити.
Поки що - жодного випадку боротьби з корупцією та несплатою податків. Жодного!
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:53
Libo написав: flyman написав:
зупинить ФРС м"ягку монетарну політику, і КРЖН камнем вниз...
тільки тут є "Хоми невірючі, або такими прикидаються, бо зобов'язує робота"
Шариковы всего мира повторяют этот тезис как плоскоземельную мантру и отвергают всякие сомнения по этому поводу.
1. Кто сказал про конец смягчения и четко назвал его сроки? Пока только бла-бла-бла.
В 2018-м попытались смягчить и тут же вернулись в исходное положение - без мягкой монетарной политики экономика не работает. Мягкая монетарная политика - это уже наша судьба, на всю жизнь, до гроба современной экономики и финансовой системы. А может быть и до нашего ...
2. Что изменит в вашей жизни повышение ставки фрс на четверть, пол или один процент? Ничего. Вы не изымите свои доллары из-под матрасов и не побежите в банки за половиной процента. Не забываем - инфляция около 10% в год, а банки вам плятят 1%, т.е. просто грабят вас. Так же не побегут в банки со своими деньгами миллионеры и миллиардеры. Станет чуть дороже кредит, в т.ч. и для бизнеса. Но существенно ли это для бизнеса, который сейчас делает сверприбыль в десятки процентов? Я вас умоляю.
3. А если ставку поднять до 11%? Исключено. Тогда рузнет вся финансовая система и обанкротятся США. ФРС не киллер своей родины и с ней всего человечества. ФРС их спаситель. Поэтому будет уже только лить, лить и лить. Но пугать вас повышением будут. Потому что для финансовой системы чем больше обесценивается у вас долларов под матрасом, тем лучше. Верьте в доллар, ждите обвала на здоровье и не разганяйте нам инфляцию еще больше.
Вывод: быстрее решайте свой квартирный вопрос, тарьте золото и серебро. Вся бумага скоро 451 градус по Фаренгейту и конец.
Лібо, одна із властивостей грошей - це зберігання.
Якщо грошові знаки не мають такої властивості, то перетворюються на купонокарбованці і тому подібні зайчики.
Так що, таки крах долара?
При 451 по Фаренгейту загоряється звичайний папір з целюлози, а не з волокон коноплі.
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 13 вер, 2021 20:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 20:56
Frant написав:
Поки що - жодного випадку боротьби з корупцією та несплатою податків. Жодного!
Все вірно, обіцяних посадок нема та й марно їх чекати, "своїм все, чужим закон" незмінне правило.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:09
Frant написав: remark написав: Frant написав:
Поки що - жодного випадку боротьби з корупцією та несплатою податків. Жодного!
Все вірно, обіцяних посадок нема та й марно їх чекати, "своїм все, чужим закон" незмінне правило.
Тому - за нал можна купить хоч палац біля Хрещатику - ніхто не спитає, а звідки гроші.
Нехай буде так, почекаємо вістей від щасливих покупців.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:10
J_P написав: rjkz написав: Libo написав:
Как человек, хорошо знающий Бруклин, докладываю, что переехать из нормальной киевской квартиры с евроремонтом в эту бруклинскую общагу, это перенестись в 20-е годы прошлого столетия. Жестокий дауншифтинг и караул. Узнаете все про клопов, такаканов, мышей, крыс, нариков, алкашей, гангстеров, бл*дей и т.п. Притон человеческого отребья. Безнадега.
Потратьте лучше эти 3200/м2 в Киеве и живите себе как люди.
Ну и насколько хорошо ты знаешь Бруклин?
Кто сказал что это проблемный дом или локейшн.
Бруклин больше Киева имеет кучу своих районов.В которых есть и хорошие и плохие части. Может быть клоповник и рядом очень дорогой и ухоженный дом. Как правило, видно прямо со входа как за домом следят.
Как человек, заезжающий в Бруклин при каждом посещении NY подтверждаю, что Libo
вполне объективно оценил этот дом и райончик ))) 10 минут на юг (за Бэлт) и локейшн существенно дорожает. Особенно с видом на океан и без наземного метро под домом...
ЛС
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:13
flyman написав:
Лібо, одна із властивостей грошей - це зберігання.
Якщо грошові знаки не мають такої властивості, то перетворюються на купонокарбованці і тому подібні зайчики.
Итак, начинаем тему с начла.
Процентная ставка 0%.
Инфляция 10%.
О каком зберіганні может идти речь?
Покупательная способность доллара резко снижается.
Изменит что-то повышение ставки до 1%?
Никак нет.
Надо повышать до 11%.
Повысит ли вам фед ставку на 11%?
Никак нет.
Какой выход?
Оставлять все как есть. Но обнадеживать людей изменением ситуации в будущем - инфляция снизится, занятость вырастет, AI, роботы, в недалеком будущем полеты на Луну, освоение Марса, доллар единственная стабильная валюта. И лошары найдутся по всему миру - будут складывать доллары под матрас и ждать обвала.
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:24
remark написав: Frant написав:
Поки що - жодного випадку боротьби з корупцією та несплатою податків. Жодного!
Все вірно, обіцяних посадок нема та й марно їх чекати, "своїм все, чужим закон" незмінне правило.
Зверніть увагу - навіть тут, на форумі - ніхто не скаржиться на неможливість купити квартиру чи машину за сірий нал. Значить, це робиться, і без проблем
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Додано: Пон 13 вер, 2021 21:28
Frant написав: remark написав: Frant написав:
Поки що - жодного випадку боротьби з корупцією та несплатою податків. Жодного!
Все вірно, обіцяних посадок нема та й марно їх чекати, "своїм все, чужим закон" незмінне правило.
Зверніть увагу - навіть тут, на форумі - ніхто не скаржиться на неможливість купити квартиру чи машину за сірий нал. Значить, це робиться, і без проблем
На форумі більшість запаковані бетоном до несхочу, тому і не скаржаться, лише інколи зальотні шукають тут пораду, де купити за тонку катлєтку.
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