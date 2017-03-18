Додано: Пон 13 вер, 2021 20:38

flyman написав: зупинить ФРС м"ягку монетарну політику, і КРЖН камнем вниз...

тільки тут є "Хоми невірючі, або такими прикидаються, бо зобов'язує робота" зупинить ФРС м"ягку монетарну політику, і КРЖН камнем вниз...тільки тут є "Хоми невірючі, або такими прикидаються, бо зобов'язує робота"

Шариковы всего мира повторяют этот тезис как плоскоземельную мантру и отвергают всякие сомнения по этому поводу.1. Кто сказал про конец смягчения и четко назвал его сроки? Пока только бла-бла-бла.В 2018-м попытались смягчить и тут же вернулись в исходное положение - без мягкой монетарной политики экономика не работает. Мягкая монетарная политика - это уже наша судьба, на всю жизнь, до гроба современной экономики и финансовой системы. А может быть и до нашего ...2. Что изменит в вашей жизни повышение ставки фрс на четверть, пол или один процент? Ничего. Вы не изымите свои доллары из-под матрасов и не побежите в банки за половиной процента. Не забываем - инфляция около 10% в год, а банки вам плятят 1%, т.е. просто грабят вас. Так же не побегут в банки со своими деньгами миллионеры и миллиардеры. Станет чуть дороже кредит, в т.ч. и для бизнеса. Но существенно ли это для бизнеса, который сейчас делает сверприбыль в десятки процентов? Я вас умоляю.3. А если ставку поднять до 11%? Исключено. Тогда рузнет вся финансовая система и обанкротятся США. ФРС не киллер своей родины и с ней всего человечества. ФРС их спаситель. Поэтому будет уже только лить, лить и лить. Но пугать вас повышением будут. Потому что для финансовой системы чем больше обесценивается у вас долларов под матрасом, тем лучше. Верьте в доллар, ждите обвала на здоровье и не разганяйте нам инфляцию еще больше.Вывод: быстрее решайте свой квартирный вопрос, тарьте золото и серебро. Вся бумага скоро 451 градус по Фаренгейту и конец.