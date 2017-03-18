Додано: Пон 13 вер, 2021 22:44

Libo написав:

Итак, начинаем тему с начла.

Процентная ставка 0%.

Инфляция 10%.

О каком зберіганні может идти речь?

Покупательная способность доллара резко снижается.

Изменит что-то повышение ставки до 1%?

Никак нет.

Надо повышать до 11%.

Повысит ли вам фед ставку на 11%?

Никак нет.

Какой выход?

Оставлять все как есть. Но обнадеживать людей изменением ситуации в будущем - инфляция снизится, занятость вырастет, AI, роботы, в недалеком будущем полеты на Луну, освоение Марса, доллар единственная стабильная валюта. И лошары найдутся по всему миру - будут складывать доллары под матрас и ждать обвала.



Итак, начинаем тему с начла.Процентная ставка 0%.Инфляция 10%.О каком зберіганні может идти речь?Покупательная способность доллара резко снижается.Изменит что-то повышение ставки до 1%?Никак нет.Надо повышать до 11%.Повысит ли вам фед ставку на 11%?Никак нет.Какой выход?Оставлять все как есть. Но обнадеживать людей изменением ситуации в будущем - инфляция снизится, занятость вырастет, AI, роботы, в недалеком будущем полеты на Луну, освоение Марса, доллар единственная стабильная валюта. И лошары найдутся по всему миру - будут складывать доллары под матрас и ждать обвала.

Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая