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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8514851585168517

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:21

  remark написав:На форумі більшість запаковані бетоном до несхочу, тому і не скаржаться, лише інколи зальотні шукають тут пораду, де купити за тонку катлєтку.

Дійсно, Київ оточений кавалірками біля ШРТ.
Штурмувати центр, хз. Дорого. Будем брати башні ТТ. Дешево!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:25

В этом законе про амнистию достаточно дыр для пересичных. Точней не в самом законе (не читал, но осуждаю), а налоговой системе.
Например наскирдовал вчерную, что ему мешает пойти и оформиться на ЕН 2 группа и якобы класть плитку, чинить обувь, продавать корзины из собственноручно собранной лозы. Расходов 1200*12. Отмытая сумма 5000000, почти 200 тыс долларов. Ничто не мешает ее освоить в первую неделю "предпринимательства" и закрыться. Итого отмывание 5 млн пройдет под 0,3% и никто не подкопается даже при таком наглом ходе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересный сюжет. Доллярчик просил свежие идеи, пусть копит. Там даже есть базовые цифры по чем можно продать, по чем сдать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:36

  remark написав:Тому - за нал можна купить хоч палац біля Хрещатику - ніхто не спитає, а звідки гроші.


Нехай буде так, почекаємо вістей від щасливих покупців.[/quote]


Вас це питання турбує у зв’язку з чим?

У вас куча чорного бабла і хвилюєтеся як далі жити, чи хвилюєтеся за інших?

Думаю що за інших хвилюватися не потрібно. Десь вони ці гроші взяли:-) нізвідкіля воно не береться:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:44

  Libo написав:
Итак, начинаем тему с начла.
Процентная ставка 0%.
Инфляция 10%.
О каком зберіганні может идти речь?
Покупательная способность доллара резко снижается.
Изменит что-то повышение ставки до 1%?
Никак нет.
Надо повышать до 11%.
Повысит ли вам фед ставку на 11%?
Никак нет.
Какой выход?
Оставлять все как есть. Но обнадеживать людей изменением ситуации в будущем - инфляция снизится, занятость вырастет, AI, роботы, в недалеком будущем полеты на Луну, освоение Марса, доллар единственная стабильная валюта. И лошары найдутся по всему миру - будут складывать доллары под матрас и ждать обвала.

:lol: :lol: :lol:


Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.

Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.

Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая

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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:56

  Первый написав:zРадио


Тримай.




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Що тримай? По-перше, без "від", по-друге, так, щоб було видно дату скріну. Дякую
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:04

  uaprofi написав:ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?

Где-то весной я выкладывал объявления с интересными вариантами по приемлемым ценам в свежих домах, большинства уже нет, а оставшиеся тупо добавили к цене где-то +30%.
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