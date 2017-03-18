Дійсно, Київ оточений кавалірками біля ШРТ.
Штурмувати центр, хз. Дорого. Будем брати башні ТТ. Дешево!
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Додано: Пон 13 вер, 2021 22:21
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:25
В этом законе про амнистию достаточно дыр для пересичных. Точней не в самом законе (не читал, но осуждаю), а налоговой системе.
Например наскирдовал вчерную, что ему мешает пойти и оформиться на ЕН 2 группа и якобы класть плитку, чинить обувь, продавать корзины из собственноручно собранной лозы. Расходов 1200*12. Отмытая сумма 5000000, почти 200 тыс долларов. Ничто не мешает ее освоить в первую неделю "предпринимательства" и закрыться. Итого отмывание 5 млн пройдет под 0,3% и никто не подкопается даже при таком наглом ходе.
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересный сюжет. Доллярчик просил свежие идеи, пусть копит. Там даже есть базовые цифры по чем можно продать, по чем сдать.
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:36
Нехай буде так, почекаємо вістей від щасливих покупців.[/quote]
Вас це питання турбує у зв’язку з чим?
У вас куча чорного бабла і хвилюєтеся як далі жити, чи хвилюєтеся за інших?
Думаю що за інших хвилюватися не потрібно. Десь вони ці гроші взяли:-) нізвідкіля воно не береться:-)
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:44
Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.
Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.
Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:56
Додано: Пон 13 вер, 2021 23:04
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