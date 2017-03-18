Дійсно, Київ оточений кавалірками біля ШРТ.
Штурмувати центр, хз. Дорого. Будем брати башні ТТ. Дешево!
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Додано: Пон 13 вер, 2021 22:21
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:25
В этом законе про амнистию достаточно дыр для пересичных. Точней не в самом законе (не читал, но осуждаю), а налоговой системе.
Например наскирдовал вчерную, что ему мешает пойти и оформиться на ЕН 2 группа и якобы класть плитку, чинить обувь, продавать корзины из собственноручно собранной лозы. Расходов 1200*12. Отмытая сумма 5000000, почти 200 тыс долларов. Ничто не мешает ее освоить в первую неделю "предпринимательства" и закрыться. Итого отмывание 5 млн пройдет под 0,3% и никто не подкопается даже при таком наглом ходе.
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Интересный сюжет. Доллярчик просил свежие идеи, пусть копит. Там даже есть базовые цифры по чем можно продать, по чем сдать.
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:36
Нехай буде так, почекаємо вістей від щасливих покупців.[/quote]
Вас це питання турбує у зв’язку з чим?
У вас куча чорного бабла і хвилюєтеся як далі жити, чи хвилюєтеся за інших?
Думаю що за інших хвилюватися не потрібно. Десь вони ці гроші взяли:-) нізвідкіля воно не береться:-)
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:44
Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.
Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.
Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая
Додано: Пон 13 вер, 2021 22:56
Додано: Пон 13 вер, 2021 23:04
Додано: Вів 14 вер, 2021 00:10
Интересно, эти варианты разгребли по приемлемым ценам себе, под аренду, или тупо все решили приклеить эти самые 30%, чуть поменяв фото на обьявах?
И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?
Додано: Вів 14 вер, 2021 00:54
Вас це питання турбує у зв’язку з чим?
У вас куча чорного бабла і хвилюєтеся як далі жити, чи хвилюєтеся за інших?
Думаю що за інших хвилюватися не потрібно. Десь вони ці гроші взяли:-) нізвідкіля воно не береться:-)[/quote]
Здається ми тут всі обговорюємо фактори впливу на ціни КРЖН, чи не так?
Якщо так, то на мій погляд стрімкий ріст цін відбувся завдяки майбутній амністії, про яку так довго попереджали, а не тільки про крах долара США та його девальвації.
Про кучу бабла, здається ви прокурор, допоможете легалізувати мішечок чорняги? Якщо ні, то не рахуйте чужі гроші.
За інших не хвилююсь, але цікавлюсь, як там у інших, як москалі цікавляться, как там у хахлов?
Востаннє редагувалось remark в Вів 14 вер, 2021 01:07, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 14 вер, 2021 00:55
Я думаю большинство себе для улучшение жилусловий, ведь очень много всяких убитых хрущей, гостинок, потом уже под аренду. И понаехи.
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