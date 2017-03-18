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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8515851685178518>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:21

  remark написав:На форумі більшість запаковані бетоном до несхочу, тому і не скаржаться, лише інколи зальотні шукають тут пораду, де купити за тонку катлєтку.

Дійсно, Київ оточений кавалірками біля ШРТ.
Штурмувати центр, хз. Дорого. Будем брати башні ТТ. Дешево!
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:25

В этом законе про амнистию достаточно дыр для пересичных. Точней не в самом законе (не читал, но осуждаю), а налоговой системе.
Например наскирдовал вчерную, что ему мешает пойти и оформиться на ЕН 2 группа и якобы класть плитку, чинить обувь, продавать корзины из собственноручно собранной лозы. Расходов 1200*12. Отмытая сумма 5000000, почти 200 тыс долларов. Ничто не мешает ее освоить в первую неделю "предпринимательства" и закрыться. Итого отмывание 5 млн пройдет под 0,3% и никто не подкопается даже при таком наглом ходе.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересный сюжет. Доллярчик просил свежие идеи, пусть копит. Там даже есть базовые цифры по чем можно продать, по чем сдать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:36

  remark написав:Тому - за нал можна купить хоч палац біля Хрещатику - ніхто не спитає, а звідки гроші.


Нехай буде так, почекаємо вістей від щасливих покупців.[/quote]


Вас це питання турбує у зв’язку з чим?

У вас куча чорного бабла і хвилюєтеся як далі жити, чи хвилюєтеся за інших?

Думаю що за інших хвилюватися не потрібно. Десь вони ці гроші взяли:-) нізвідкіля воно не береться:-)
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:44

  Libo написав:
Итак, начинаем тему с начла.
Процентная ставка 0%.
Инфляция 10%.
О каком зберіганні может идти речь?
Покупательная способность доллара резко снижается.
Изменит что-то повышение ставки до 1%?
Никак нет.
Надо повышать до 11%.
Повысит ли вам фед ставку на 11%?
Никак нет.
Какой выход?
Оставлять все как есть. Но обнадеживать людей изменением ситуации в будущем - инфляция снизится, занятость вырастет, AI, роботы, в недалеком будущем полеты на Луну, освоение Марса, доллар единственная стабильная валюта. И лошары найдутся по всему миру - будут складывать доллары под матрас и ждать обвала.

:lol: :lol: :lol:


Перестань заниматься очковтирательством в теме, в которой ты вряд ли даже ноль - скорее отрицательная величина! Инфляция в США сегодня аналогична таковой в 2008-м году, и ее обрушение, как показал опыт, возможно при/несмотря на сверх-мягкую политику ФРС.

Последняя отвечает за предложение денег, но далеко не всегда в состоянии ограничить спрос на них. В условиях высокоспекулятивных цен на активы, их виртуальная суммарная стоимость существенно отрывается от размеров денежной массы в системе, даже если та - высокая, и когда критическое число инвесторов в одночасье решается фиксировать прибыль, спрос на деньги (в которых прибыль и фиксируется) улетает в небеса, вследствие чего рушатся пирамиды и сдуваются пузыри. Всегда рушатся и сдуваются! Чем бОльшими в размерах надуваются, тем сильнее уровень коррекции и его последствия в виде убытков и банкротств. Этот денежный спрос в условиях паник-селл невозможно удовлетворить никакими объемами предложения, которые бы не дрогнуло предоставить руководство центрального банка в ходе согласования с правительством и законодателями.

Перестань уже втюхивать свои глупости о бесконечном росте. Можно было бы его обеспечить чисто монетарными инструментами, так бы всегда и действовали! Но, увы, эта дорожка ведет в Зимбабве и Венесуэлу. По счастью, Федеральным резервом управляют не такие думкопфы, как ты, и денежно-кредитная политика США релевантна экономическим, технологическим и социальным реалиям. Когда нужна мягкая - она мягкая, когда нужна нейтральная - она нейтральная, когда нужна жесткая - она жесткая

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zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 22:56

  Первый написав:zРадио


Тримай.




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Що тримай? По-перше, без "від", по-друге, так, щоб було видно дату скріну. Дякую
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Повідомлення Додано: Пон 13 вер, 2021 23:04

  uaprofi написав:ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?

Где-то весной я выкладывал объявления с интересными вариантами по приемлемым ценам в свежих домах, большинства уже нет, а оставшиеся тупо добавили к цене где-то +30%.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:10

  unicdima написав:
  uaprofi написав:ребята - читаю эту ветку. Какое всё же мнение большинства - на сколько %%% доражай в Киеве с начала года?

Где-то весной я выкладывал объявления с интересными вариантами по приемлемым ценам в свежих домах, большинства уже нет, а оставшиеся тупо добавили к цене где-то +30%.

Интересно, эти варианты разгребли по приемлемым ценам себе, под аренду, или тупо все решили приклеить эти самые 30%, чуть поменяв фото на обьявах?
И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:54

  Первый написав:
  remark написав:Тому - за нал можна купить хоч палац біля Хрещатику - ніхто не спитає, а звідки гроші.


Нехай буде так, почекаємо вістей від щасливих покупців.



Вас це питання турбує у зв’язку з чим?

У вас куча чорного бабла і хвилюєтеся як далі жити, чи хвилюєтеся за інших?

Думаю що за інших хвилюватися не потрібно. Десь вони ці гроші взяли:-) нізвідкіля воно не береться:-)[/quote]

Здається ми тут всі обговорюємо фактори впливу на ціни КРЖН, чи не так?
Якщо так, то на мій погляд стрімкий ріст цін відбувся завдяки майбутній амністії, про яку так довго попереджали, а не тільки про крах долара США та його девальвації.
Про кучу бабла, здається ви прокурор, допоможете легалізувати мішечок чорняги? Якщо ні, то не рахуйте чужі гроші.
За інших не хвилююсь, але цікавлюсь, як там у інших, як москалі цікавляться, как там у хахлов?
Востаннє редагувалось remark в Вів 14 вер, 2021 01:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 00:55

  барабашов написав:Интересно, эти варианты разгребли по приемлемым ценам себе, под аренду, или тупо все решили приклеить эти самые 30%, чуть поменяв фото на обьявах?
И если первый вариант - то как такое может быть при демографической катастрофе?

Я думаю большинство себе для улучшение жилусловий, ведь очень много всяких убитых хрущей, гостинок, потом уже под аренду. И понаехи.
unicdima
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