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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8515851685178518

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 83
1. Не вище 900
13%
11
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
11%
9
4. 1201 - 1300
8%
7
5. 1301 - 1400
13%
11
6. 1401 - 1500
20%
17
7. 1501 - 1650
11%
9
8. 1651 - 1800
7%
6
9. Більше 1800
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 01:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался в 21 час по Пейзажке, спустился вниз вышел на Андреевский и офигел. Попал в реальную толпу как в час пик в метро, ну, может, чуть по-легче. И дальше влоть до конца парка Владимирская горка. И думаю, что если бы пошел на мост или на Труханов или на Сагайдачного - встретил бы там похожую ситуацию. Не скажу что меня это обрадовало, но о депопуляции Киева разговоры можно на несколько лет вообще отложить. Звучит смешно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 вер, 2021 01:02

  zРадио написав:
  Первый написав:zРадио


Тримай.




Зображення


Що тримай? По-перше, без "від", по-друге, так, щоб було видно дату скріну. Дякую

Не затягивай узел сильнее. Ты тут попался. В этом доме в самом деле аномальный рост.
airmax78
 
Повідомлень: 39591
З нами з: 25.10.12
Подякував: 936 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
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1
  #<1 ... 8515851685178518
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