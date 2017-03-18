Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Про демографическую катастрофу в Киеве: в воскресенье прогуливался в 21 час по Пейзажке, спустился вниз вышел на Андреевский и офигел. Попал в реальную толпу как в час пик в метро, ну, может, чуть по-легче. И дальше влоть до конца парка Владимирская горка. И думаю, что если бы пошел на мост или на Труханов или на Сагайдачного - встретил бы там похожую ситуацию. Не скажу что меня это обрадовало, но о депопуляции Киева разговоры можно на несколько лет вообще отложить. Звучит смешно.